Mayra Couto se pronuncia sobre el regreso de 'Al fondo hay sitio': "El mejor de los éxitos"

Mayra Couto habló por primera vez sobre el regreso de "Al fondo hay sitio", la serie que la llevó a alcanzar la fama tras interpretar a Grace Gonzalez. La actriz se encuentra actualmente en Colombia, pero se dio tiempo para desear éxitos a sus compañeros que confirmaron su participación en esta nueva temporada.

"Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros. ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere!", compartió la actriz junto a un videoclip donde repasa una de las escenas que grabó hace algunos años para la exitosa teleserie.

La publicación sorprendió a sus seguidores, principalmente porque muchos pensaban que la artista quería desligarse totalmente de la producción nacional, esto tras tomar acciones legales contra Andrés Wiese, compañero de reparto a quien demandó por acoso sexual.

PIDEN SU REGRESO

Rápidamente, el post de Mayra Couto provocó la reacción de sus compañeros, entre ellos la actriz Magdyel Ugaz, quien a través de su personaje: La Tere, expresó que le gustaría tener de regreso a Grace Gonzalez.

"Hermana, te amo!... La Tere: 'yo quiero que mi sobrina la Grace regrese de Colombia, y tengamos esas conversaciones en mi habitación en donde ella me cuenta sus historias, y yo lo aconsejo porque soy el hada madrina del amor'", se lee como comentario por parte de Ugaz.

A propósito del regreso de "Al fondo hay sitio" a la televisión, el actor nacional Gustavo Bueno, fue consultado sobre el posible regreso de Mayra Couto a la serie. "Según yo sé, Mayra Couto quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. Pero a mí me dieron a entender que Mayra quería participar, de ahí no sé más", declaró a Infobae.

