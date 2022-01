Melissa Paredes habló sobre su separación de la conducción de "América Hoy" | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Durante su entrevista con “Mujeres al Mando”, la modelo y actriz Melissa Paredes habló sobre diferentes temas, entre ellos, su separación de la conducción del programa “América Hoy”, en el que trabajaba Ethel Pozo.



Primero le preguntaron si le gustaría volver a la conducción. Melissa Paredes fue enfática y respondió "Sí, definitivamente. Trabajar es una bendición". La siguiente pregunta fue más directa: "¿Te dolió dejar la conducción?". En ese momento Melissa hizo una breve pausa, tras la que respondió: “No es que yo lo dejé. Si yo lo hubiera dejado sería diferente, ¿no? Algo que te quitan de la noche a la mañana, simplemente por cometer supuestamente un error, que todo el mundo puede cometer…”.



Melissa Paredes fue enfática en un tema: que a las mujeres y a los hombres no se les mide con la misma vara: “[Cuando los] hombres lo cometen… a ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, dijo en referencia a su separación del programa de América TV.

Asimismo, se le preguntó cómo se veía de acá a un mes: "Necesito trabajar, porque más allá de que quiera trabajar, lo necesito. Yo tengo una tenencia compartida. A diferencia de muchas mujeres que se quedan como madres solteras y a las que el hombre les pasa una pensión, a mí no me pasan absolutamente nada", fue su respuesta .

Melissa Paredes confirmó su relación sentimental con el bailarín Anthony Aranda

Meses después de anunciar su separación del futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba, la modelo Melissa Paredes ha decidido rehacer su vida sentimental junto al bailarín, Anthony Aranda. Así lo confirmó en un breve adelanto de la entrevista que ofreció al programa "Mujeres al mando" el lunes 10 de enero.

Por primera vez, la modelo hablará del incómodo momento que le tocó vivir cuando la prensa de espectáculos difundió unas imágenes de ella junto bailarín en una situación comprometedora, precisamente luego de participar en el programa "Reinas del Show”, lo que habría provocado el fin de su matrimonio con Rodrigo 'Gato' Cuba.

"Soltera no estoy (...) Hace un mes somos enamorados", dijo sobre sobre reciente romance con Anthony Aranda, quien pertenece al equipo de coreografía y baile de conocidas salseras peruanas como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

Paredes también se dirigió a las personas que la criticaron cuando su caso estalló en todos los medios de la farándula nacional. "¿Por qué no nos miden con la misma vara a los hombres y a las mujeres? A un hombre se le aplaude, pero nosotros tenemos que ser perfectas", manifestó.

