Milett Figueroa es una de las 12 participantes en el programa 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram / Milett Figueroa

A sus 30 años, son varias las facetas por las que ha atravesado Milett Figueroa en su carrera televisiva. Empezó en el mundo del modelaje, se desempeñó como concursante de reality y programas de baile, y luego viró su foco hacia la actuación (donde, entre otros roles, destaca el que hizo para una película de Netflix). Actualmente, también anima eventos corporativos. "Hago de todo, me considero una persona a la que le encanta aprender", sostuvo en entrevista con RPP Noticias.

Por eso, significó todo un desafío cuando fue convocada para participar en un proyecto por una habilidad que no posee: cocinar. Pero ese es, precisamente, el gran atractivo detrás de 'El Gran Chef Famosos', el nuevo programa de Latina que se estrenará el próximo 1 de mayo: reunir a 12 celebridades de nuestra pantalla chica que no tengan experiencia en los fogones para someterlos a pruebas gastronómicas, que serán calificadas por un jurado conformado por un crítico culinario, una influencer gastronómica y un chef.

"La pensé muchísimo [cuando me propusieron el programa], sobre todo porque no conozco el escenario de la cocina", dijo Milett Figueroa. Con una hermana que es chef de profesión, aseguró tenerle gran respeto al trabajo con la comida. Además, siempre le dio "muchísimo miedo" exponerse al calor de una sartén. Pero cuando le dijeron que todos los participantes serían inexpertos, se sintió más segura. "Recién al segundo llamado lo pude meditar mejor y dije... por qué no", añadió.

Grabar 'El Gran Chef Famosos'

Como en otros programas de competencia, 'El Gran Chef Famosos' también promete polémicas. "No todos estaremos de acuerdo con las sentencias cada vez que sucedan", adelantó Milett Figueroa. Además, con un equipo conformado por Ricardo Rondón, Natalia Málaga, Korina Rivadeneyra, Miguel Vergara, Nikko Ponce, Jorge Henderson, Patricio Suárez-Vértiz, Patricia Portocarrero, Karina Calmet, Fiorella Rodríguez y Andrés Vílchez, las chispas entre sus miembros están aseguradas.

"Hay algunos que saben cocinar un poquito y ahí es cuando sale nuestro niño picón. Ahí se forman las polémicas. Pero en este programa todos estamos aprendiendo tanto...", agregó Figueroa. Para ella, la experiencia le está dejando una enseñanza de vida, ya que es una inmersión en la cocina a tiempo completo. "No solo grabamos las dos etapas (el plato de mañana y los de la tarde), sino también el 'reality' y luego debemos practicar lo que aprendemos para traer un buen plato", contó.

La experiencia, por tanto, está lejos de ser simulada. Lo atestiguan los cortes en las manos de algunos participantes. "No estamos haciendo show, estamos siendo nosotros mismos y eso creo que a la gente le va a gustar. Nuestros errores son completamente reales", subrayó Milett. ¿Qué espera del espacio? "Quiero que la gente se meta en mi cocina y descubran conmigo lo que va a pasar", manifestó.

Milett Figueroa y sus nuevos horizontes

Para ingresar a 'El Gran Chef Famosos', Milett Figueroa confesó que debió poner en alto algunos proyectos. "He separado esta temporada para concentrarme al 100% en el programa, porque nos ocupa todo el día", indicó. Pero esta incursión en los fogones no significa que futuras propuestas se hayan congelado. Por el contrario, ella continúa en su búsqueda por internacionalizar su carrera.

"Se vienen cosas importantes, estoy en conversaciones que todavía no puedo comentar", apuntó. Precisó que todavía no hay planes con alguna plataforma —habida cuenta de su actuación en 'Vampiras: The Brides', de Netflix—, pero sí que al término del espacio de competencia culinaria emprenderá "otros rumbos que van a ser muy buenos para mi trayectoria". "Voy a abrir alas, con proyectos ligados a la actuación. La imagen internacional se viene", prometió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!