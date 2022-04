Mónica Cabrejos reveló en su libro "Mujer pública" que fue víctima de violación. | Fuente: Instagram / Mónica Cabrejos

La conductora Mónica Cabrejos salió a defenderse de las críticas que diversas personas hicieron en su contra, luego de revelar hace unos días en su libro "Mujer pública", publicado este año bajo la editorial Planeta, que fue víctima de violación y de acoso sexual por parte de un exfutbolista y un productor televisivo, respectivamente.

Uno de los señalamientos contra la presentadora de "Al sexto día" era la falta de nombres en torno a sus agresores. "Los personajes no pueden llevar nombre y apellido porque sino se convertiría en una denuncia y las denuncias no se hacen en los libros", dijo ella este lunes durante la emisión del programa "Magaly TV: La Firme".

De acuerdo con Mónica Cabrejos, sus acusaciones desataron la molestia de muchas personas, pues en nuestro país suele buscarse el silencio de la víctima. "En mi caso, buscan que se callen las mujeres, que se avergüencen, que es la única forma que el machismo siga perenne (...) Lo que el machismo busca es silenciarnos", sostuvo.

Además, dejó en claro que "Mujer pública" no ha sido publicado con el fin de "marketearse". "Este libro está claramente impregnado desde mi visión y experiencias en el Perú... siendo una mujer pobre, afrodescendiente y una mujer que no se ajusta a los estereotipos de la sociedad", precisó.





La dura revelación de Mónica Cabrejos

Mónica Cabrejos contó en su nuevo libro que en 2020, durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia, fue víctima de abuso sexual por parte de un periodista deportivo, quien la invitó a celebrar su cumpleaños número 45 a su casa en el balneario de Asia.



En el capítulo titulado "Viola fácil", que alude a una droga capaz de dopar a las personas sin dejar rastro en su metabolismo, la conductora de "Al sexto día" cuenta este trágico episodio de su vida. El programa "Magaly TV: La Firme" dio a conocer este martes 28 extractos de la publicación en la que Cabrejos denuncia el hecho.

Aunque no reveló el nombre de su agresor, en las páginas la autora lo llamó bajo el apodo de "Paquetito", un exfutbolista con quien el 23 de enero de hace dos años bebió unos tragos, no sin antes dejar en claro su negativa a tener relaciones sexuales. Sin embargo, fue al tomar una segunda botella de vino que ella empezó a sentirse mal y se fue a dormir.

En su relato, Mónica Cabrejos señaló que al despertar estaba desnuda. Y al ver la ropa de su agresor debajo de su cama, se dio cuenta de que había sido drogada. Cuando decidió encararlo, él reconoció que habían mantenido relaciones sexuales, aunque de mutuo acuerdo. Y, según la conductora, se puso a la defensiva mientras ponía en duda su versión de los hechos.

Primeras publicaciones

Hace unas semanas, al anunciar la publicación de "Mujer pública", Mónica Cabrejos indicó que este libro se trata de uno de los trabajos más íntimos que ha realizado en su trayectoria como escritora. A través de sus redes sociales, mostró la portada del libro donde contará "cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres".

"Quiero presentarles mi nuevo libro, 'Mujer pública', probablemente, este sea el libro más íntimo que he escrito. Después de varios años guardado en la carpeta de archivos, hoy he decidido publicarlo, con la única intención de mostrar cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres", comentó.

"Quizás 'Mujer pública' me haga sentir más desnuda que nunca, quizás me vuelva vulnerable o quizás me empodere, pero seguir callando ahora ya no es una opción. Estoy segura de que, en algunos episodios de mi historia, muchas se sentirán un poco identificadas conmigo", agregó en la publicación.

Mónica Cabrejos debutó en la literatura en 2013 con la publicación de " Ni puta, ni santa", un libro donde habla abiertamente de su sexualidad, de sus tabúes, de sus necesidades y del machismo imperante en la sociedad peruana.



También es autora de "Confesiones de una afrodita", un libro que la propia Cabrejos define como "sexy, erótico y muy reflexivo", que invita al lector a hacer un viaje por el mundo femenino, sexual y sentimental.

