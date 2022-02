"Mujeres al mando" se despide de la televisión luego de casi tres años al aire. | Fuente: Instagram | Thais Casalino

"Mujeres al mando llegó" a su fin este viernes 25 de febrero con una emisión especial, donde se hizo un recuento con los mejores momentos del programa. Las conductoras Thais Casalino y Giovanna Valcárcel agradecieron al público por apoyar su trabajo en el espacio matutino que se mantuvo por casi tres años al aire.

Posteriormente, las presentadoras anunciaron varías sorpresa durante el día y presentaron un informe recordando a todos los personajes que formaron parte del programa desde sus inicios. También elaboraron una lista sobre los mejores looks de las conductoras y mostraron una relación de los artistas internacionales que pisaron el set del programa, como Camilo y Natti Natasha.

EL REECUENTRO

Para este programa especial, el equipo de producción se mudó al set de "Yo Soy: Nueva Generación", donde tuvieron como invitadas a Gianella Neyra, Karen Schwarz y Melissa Paredes. La actriz Magdyel Ugaz también se sumó a esta última emisión a través de una comunicación virtual.

"Qué lindo estar aquí, que lindo recordar con el equipo para irnos arriba con el programa. Este espacio llegó con el corazón grande para acompañarlos y divertirlos... Con Magdyel y Jazmín fue una aventura en vivo", rememoró Karen Schwarz.

En tanto Magdyel Ugaz, quien pronto regresa a la nueva temporada de "Al fondo hay sitio", también agradeció a la producción por haberle permitido formar parte de la familia de "Mujeres al mando". Además, recordó cómo fue su salida del espacio televisivo.

"Yo celebro que la vida me haga reencontrarme con almas como la tuya, Karen. En este medio se cuentan muchas historias sobre cómo uno se lo vive, nosotras podemos dar fe que no solo nos hemos hecho amigas, nos hemos hecho hermanas de la vida, nos hemos elegido y es algo de lo que nos dio el programa", sostuvo la actriz.

¿QUÉ PROGRAMA REEMPLAZARÁ A MUJERES AL MANDO?

Como se recuerda, en enero pasado se confirmó que el programa "Mujeres al mando" llegaría a su fin este 25 de febrero. "Estamos seguros que en este largo camino volveremos a encontrarnos con alguna nueva ventura así que muchas gracias infinitas", dijo Thais Casalino en esa ocasión.

Aunque hasta la fecha no se ha confirmado qué programa reemplazará al magazine matutino, se especula que será un espacio conducido por Karen Schwarz, actual conductora de "Yo Soy Nueva Generación".



Este rumor inició después que Antonio Pavón publicara una foto en sus historias de Instagram del equipo de "Espectáculos", programa de Latina que fue conducido por Schwarz hasta el 2016 y que tenía como panelistas al torero, Sandra Arana y ‘Tomate’ Barraza.

