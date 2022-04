Falleció la actriz Anita Martínez, madre de Jean Paul Strauss | Fuente: Blog: Actrices en Chile

La actriz Anita Martínez y madre del cantautor nacional, Jean Paul Strauss, murió a los 74 años de edad según confirmó Inter Artis Perú, organización encargada de gestionar los derechos de propiedad intelectual de las actuaciones de los artistas e intérpretes peruanos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad lamentó la muerte de la artista, quien participó en series como "Yo no me llamo Natacha" y "Al fondo hay sitio", esta última interpretando a María Eugenia, una señora de alcurnia y madre de Raúl del Prado (Christian Thorsen).

"En nombre de la familia Inter Artis Perú brindamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Anita Martínez. Descansa en paz", se puede leer en el comunicado.

EL MENSAJE DE JEAN PAUL STRAUSS

Por su parte, Jean Paul Strauss, recurrió a sus historias de Instagram para compartir la lamentable noticia y dedicarle breve pero significativo mensaje a su madre: "Gracias por tanto mi reina... Te amo". No se han dado detalles sobre la causa de su muerte.

Jean Paul Strauss se despide de su madre, Anita Martínez. | Fuente: Instagrar

ÚLTIMOS TRABAJOS EN PERÚ

En marzo de 2011, Ana María Martínez dejó Chile para emprender nuevos proyectos de teatro en el Perú y disfrutar de su familia. Tras su participación en "Yo no me llamo Natacha" y "Al fondo hay sitio", confesó haber quedado muy contenta con su trabajo.

"Me dio mucha pena que no haya podido seguir en vivo la telenovela "Yo no me llamo Natacha", porque tuve que regresar a Santiago, pero mis amigos y por las noticias me enteré que le fue muy bien en sintonía y eso me alegra mucho, de verdad fue un gusto trabajar en una producción como esa y en donde pude conocer a mucha gente linda", aseguró la actriz en ese entonces.

En cuanto a su participación en "Al fondo hay sitio" en donde personificó a María Eugenia, la mamá de Raúl del Prado (Christian Thorsen), comentó que, aunque fue muy corta, quedó satisfecha con el papel y el equipo de trabajo de la telenovela.

"Estuve viendo los primeros capítulos y creo que les va ir muy bien, se merecen el éxito que tienen, 400 capítulos al aire no se hacen a menudo, tienen un equipo muy fuerte que sin ellos y la buena actuación del elenco, no hubiera sido lo mismo", sostuvo.

