July Naters anunció el regreso de la marca "Pataclaun", la cual volverá a los escenarios desde este 25 de octubre. El proyecto de los populares 'narices rojas' contará con una nueva generación de artistas, así como el regreso de emblemáticos personajes de la franquicia.



La creadora de "Pataclaun" se pronunció sobre el proyecto de realizar un documental sobre el fenómeno televisivo que registró la serie de televisión de su marca a fines de los años 90, la cual marcó récord de audiencia en aquella época.

"Yo tengo el sueño de hacer un documental de 'Pataclaun' y en un momento se sumó a ese sueño 'Cachín' y lo publicó. Este 2019 y el año pasado han sido años muy duros para el cine en términos de inversión. Cuando se intentó (aterrizar el proyecto), Tondero hizo todo el analisis de posibilidades y decidió frenar un poco para ver que pasaba con la Ley del Cine porque el país está extraño en temas de inversión. Hay el espíritu y las ganas, antes de que yo me muera voy a hacer el documental de 'Pataclaun', pero por ahora se ha tenido que postergar porque el país está complicado para invertir en un producto que no va a ser comercial, porque un documental no es comercial, diferente fuera si hicieramos una película", dijo July Naters al ser consultada por RPP Noticias en conferencia de prensa.

¿"LA FAMILIA PELUCHE" PLAGIÓ A "PATACLAUN"?

July Naters se refirió también a la controversia por el supuesto plagio de "La Familia Peluche", exitosa producción mexicana, protagonizada por Eugenio Derbez, que según reveló Naters, usaron hasta los guiones de la adaptación televisiva de "Pataclaun".



"Hace 15 años yo fui a México a una reunión en TV Azteca y haciendo un poco de tiempo para ver el tema de un productor, se acercó una mujer y nos dice a los peruanos, sin saber que yo era la creadora de 'Pataclaun' : 'Hay algo que tenemos que agradecerles a ustedes. Yo he sido una de las productoras de 'La Familia Peluche' y le digo que la serie nació después de analizar, estudiar e incluso mirar los guiones de 'Pataclaun'. Cuando yo vi la serie al aire sentí que había un parecido con mi creación. Y cómo es la vida, siete años más tarde cuando fui a trabajar allá (México) me lo dijeron ellos mismos. Uno lo puede tomar de dos formas, o decir que fue un hurto, o tomarlo como yo prefiero, de sentirnos orgullosos como peruanos que en México que es cuna de producciones nos copian a nosotros", agregó.

"PATACLAUN" REGRESA A LOS ESCENARIOS



Casi 30 años después de la creación de la marca "Pataclaun", July Naters anunció que volverá a dictar talleres de formación de artistas y anunció que lo que resta del 2019 y el 2020 estarán cargados de nuevos espectáculos de la marca.

Tal como fueron sus inicios, "Pataclaun" estrenará el Patakultural, que es una varieté que se presentarán en varias fechas (25 - 26 octubre, 1 - 2 de noviembre y 8 - 9 de noviembre en el Teatro Julieta).

En este espacio se presentarán las monjas del Santo Convento (Katia Palma, Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero), habrá shows de stand up comedy de humoristas como Mateo Garrido Lecca, Gachi Rivero, Marisol Benavides; además, de match de impro con Armando Machuca, Christian Ysla, entre otros.



Asimismo, Naters confirmó que en 2020 realizará un espectáculo que traerá de regreso al elenco que participó en la serie de televisión, pero en el teatro. Sin embargo, reveló que aún no puede revelar detalles de quienes estarán en escena.

Finalmente, la creadora de "Pataclaun" señaló que planea la creación de varias series web de su marca y aclaró que solo volverá a pensar en una nueva serie de televisión si es que esta nueva generación se consolida como la que nació en la década de los 90.