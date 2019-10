Patricio Parodi perdió jucio con Magaly Medina por difamación | Fuente: Composición

La jueza penal de Lima Jacqueline Sánchez Gallozo declaró prescrita la investigación que se seguía contra la conductora de televisión Magaly Medina en la demanda por difamación que interpuso Patricio Parodi desde 2015 y que pedía un millón de dólares por reparación civil.

Hace 4 años, durante una entrevista televisiva, Medina conversó con Antonio Pavón sobre Parodi, quien por ese tiempo mantenía una relación con Sheyla Rojas, ex pareja del torero. Además, se mostraron imágenes en las que, según la demanda, dejaba entrever que mantenía una relación con el productor Peter Fajardo.

En 2015, después de que la magistrada del 12 Juzgado Penal de Lima citara a los procesados y obtener información, archivó el caso. Ahora, de oficio, se declaró prescrita la investigación por haber sobrepasado el tiempo previsto que indica la ley, según confirma el diario El Popular.

DEMANDA DE NICOLA PORCELLA

Hace unos días, Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la conductora Magaly Medina ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil por S/. 1'000.000 millón debido a las "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality- en la que él participó- donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas.

Este lunes 9 de setiembre, la conductora de televisión le respondió al modelo por la demanda de difamación que le interpuso. "Nicola dice: '‘Magaly debe ir a la cárcel’, por eso me ha demandado. Por más que seas una persona con una personalidad psiquiátrica, tienes que entender Porcella, que por más mal que me desees, eso no va a pasar”, dijo Medina.

Agregó que pese a la demanda, ella continuará poniendo notas relacionadas al exparticipante de "Esto es Guerra". “¿Por qué me debería ir a la cárcel?¿por mostrarte a ti tu real personalidad? Lo voy a seguir haciendo. Los periodistas no podemos estar atados de mano. No podemos estar como conejos asustados, temiendo que un Nicola Porcella nos demande para callarnos la boca”, afirmó.