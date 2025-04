Paul Michael en 'El valor de la verdad': esta fue la pregunta sobre Pamela López por la que perdió 15 mil soles

El cantante se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada tras fallar una pregunta clave sobre su relación con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva.

El último domingo, Paul Michael se convirtió en el primer eliminado de esta temporada de El valor de la verdad. Tras más de dos horas de confesiones, el salsero no pudo superar una pregunta crucial sobre la naturaleza de su relación con la empresaria Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva.

"Estoy un poco nervioso, pero seguro de lo que voy a decir", había comentado el cantante de 27 años antes de grabar su participación. El cantante inició su paso por el programa respondiendo que sí a la pregunta: "¿Besaste a Pamela el día de tu cumpleaños?". "Tuvimos química apenas nos vimos, fue un amor a primera vista", recordó.

La pregunta que le costó 15 mil soles a Paul Michael

Paul Michael ya había contestado con la verdad preguntas como "¿Te fastidia que te digan que eres un vividor?" y "¿Estás enamorado de Pamela?", ambas con respuesta afirmativa. Sin embargo, al llegar a la pregunta 15 —"¿Te cuelgas de la fama de Pamela?"—, el resultado del polígrafo no jugó a su favor: la máquina determinó que mintió al responder que no.

Tras unos segundos de silencio en el set, el cantante solo atinó a decir: "Yo no me cuelgo de la fama de Pamela". Sin embargo, Beto Ortiz le recordó: "No es algo que podamos discutir, porque es el resultado del polígrafo". "Era una pregunta complicada", añadió el conductor de El valor de la verdad antes de anunciar que Paul se convertía en el primer perdedor de la temporada.

Pamela López también respondió al polígrafo

Durante la emisión del domingo, Pamela López —quien acompañó a Paul en el set— también se sometió a algunas preguntas del polígrafo. Una de ellas fue: "¿Te casarías con Paul Michael?", a lo que respondió que no. De igual forma, negó la posibilidad de tener un hijo con el cantante al contestar "no" a la pregunta: "¿Tendrías un hijo con Paul Michael?".

Además, en medio de las confesiones, reveló que, aunque no son formalmente novios, se consideran "salientes exclusivos".

"¿Más conocidos como amigos con derechos?", le insistió Beto Ortiz. Pamela respondió: "Sí", mientras que Paul Michael agregó: "Con mucha exclusividad".

Por otro lado, la expareja de Christian Cueva también respondió afirmativamente a las preguntas: "¿Empezó como un juego tu relación con Paul Michael?" y "¿Es tu colágeno Paul Michael?". Finalmente, fue tajante al afirmar que, debido a su experiencia pasada, no perdonaría una infidelidad del cantante.

