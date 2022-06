Luis 'Cuto' Guadalupe fue presentado como el nuevo jurado de "Perú tiene talento". | Fuente: Instagram

En la última edición de “Yo Soy: 10 años”, el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe fue presentado como el nuevo jurado de “Perú tiene talento”. En medio de todo el misterio que recorrió el espacio de imitación, por fin revelaron quién reemplazará a Renzo Schuller.

Después de que Ricardo Morán diera algunas pistas sobre de quién se trataba, Adolfo Aguilar lo presentó y recibió el aplauso de todos los asistentes:

“Quiero agradecerle a Dios y a este maravilloso jurado. Dios me está dando muchas bendiciones, nunca pensé estar este en ‘Perú tiene talento’, gracias al cariño de toda gente”, dijo el ‘Cuto’ Guadalupe muy emocionado.

El exfutbolista se une a Gianella Neyra, Mimy Succar y Ricardo Morán en la mesa del jurado y tendrán que evaluar a los participantes que ya han sido seleccionados y brindar sus devoluciones. Esta vez, no escogerán a nadie ya que el público es el que decide quién pasa a la siguiente ronda por medio de votos.

Los últimos semifinalistas de "Perú tiene talento"

En “Perú tiene talento”, los grupos de baile están entre los que más han destacado en la fase inicial. Gianella Neyra tuvo la difícil decisión de elegir entre las agrupaciones de baile Soulful Crew y Dance Crew T4Z, pero por su buen desempeño, las dos pasaron. Al igual que el beatboxer Carlo Romás, “Nexus”.

Mimy Succar les dio el pase a los chicos de la Asociación Perú Calistenia, un grupo de jóvenes que combina los ejercicios con la acrobacia. En tanto, Ricardo Morán les dio el pase a los jóvenes de la agrupación de danza Zenda Crew y al payaso Jarabito.

También en la danza, pasaron dos agrupaciones de ballet: el Ballet Afroperuano del Callao y Ballet Maricarmen Silva, quienes recibieron la notica por parte de Renzo Schuller. En otro grupo, a cargo de Gianella Neyra, pasaron los chicos de BMX de Pro Show Xtreme, y la cantante andina Airam Aquino.

Ricardo Morán le dio el pase al rapero Terco 92 y al show musical de la Familia Quispe. Mientras que Mimy Succar tuvo que elegir entre cinco músicos, de los que pasaron Carlos Ruiz-Caro, con su llamativo violín y Marco Antonio Valverde, con sus vientos andinos

Gianella Neyra les comunicó a la bailarina de marinera Marisela Cáceres y al músico Yamandú Blaka su pase a la semifinal. Renzo Schuller hizo lo propio con Fadane, que personifica a un particular superhéroe.

Otros cinco clasificados fueron Alejandro Arévalo, A Pulso, Enzo Gárate, Thais Da Silva y Xanastasia. A ellos se sumarán las agrupaciones musicales Africandela a pura kima, Semilla Crew, Sabor y canela, Fusión Peruana NRI y Grupo Koa.

