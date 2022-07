Fiorella Cayo reemplazó a Ricardo Morán como parte del jurado en la última edición de "Perú tiene talento". | Fuente: Instagram / Fiorella Cayo

El sábado 2 de julio, “Perú tiene talento” realizó su quinta y penúltima semifinal, en la que se eligieron dos nuevos finalistas, que competirán por el premio de 30 mil soles. Sin embargo, la sorpresa de esta edición fue la presencia de la actriz y cantante Fiorella Cayo, que reemplazó a Ricardo Morán en el jurado, sumándose a Luis “Cuto” Guadalupe, Gianella Neyra y Mimy Succar.

Al ingresar al set, el conductor del programa Mathías Brivio le preguntó a Fiorella cómo se sentía de estar en el programa, a lo que ella respondió “Recontra feliz, imagínate, yo he estado acá cuando tenía 14, 15 años, hace años luz, en ‘La paquita peruana’”, haciendo referencia al sintonizado programa de talentos de los años 90s.

Los 10 semifinalistas de “Perú tiene talento”

Los diez participantes de la quinta semifinal de “Perú tiene talento” fueron los chicos del Ballet Afroperuano del Callao, el mago Corey, el quinteto de canto Grupo Koa, los acróbatas del Dúo Migranti, y la agrupación de danza moderna Dance Crew T4Z.

Les siguieron los deportistas de bicicleta BMX Williams y Danfer, el cantante Mariano Bisbal, la bailarina de Pole Dance Ximena Riveros, el grupo de danza urbana Criminals Flava, así como el mimo Enzo Gárate.

¿Quiénes clasificaron a la final de “Perú tiene talento?

Como se sabe, de los diez semifinalistas de cada programa de “Perú tiene talento”, dos pasan a la final. Pero antes, se quedan en el set los tres más votados por el público a través de la aplicación del programa. De estos tres, pasa directamente el más votado por la audiencia y, luego, el jurado elige al de su preferencia entre los dos restantes; si hay empate, pasa el más votado de los dos.

Los tres elegidos por el público, sin un orden, fueron la bailarina de pole dance Ximena Riveros, el Ballet Afroperuano del Callao y el cantante Mariano Bisbal. De estos tres, quienes recibieron más votos por parte del público fueron los jóvenes del Ballet Afroperuano del Callo, que pusieron a mover a los asistentes con una potente rutina, en la que los tambores no dejaron de sonar.

El segundo finalista salió del voto del jurado. Fiorella Cayo votó por Ximena Riveros; Luis “Cuto” Guadalupe eligió a Mariano Bisbal; Mimy Succar le dio su voto a Mariano Bisbal; mientras que Gianella Neyra votó para Ximena, igualando la elección del jurado. Así, fue el público el que decidió el segundo lugar que el cantante, que puso de pie al jurado con su grave voz y su interpretación del clásico “Feeling Good”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).