La última edición de "Perú tiene talento" tuvo mucho canto y baile.

La última edición de “Perú tiene talento” tuvo de todo un poco: danza, canto, pole dance y hasta ventriloquía. Los miembros del jurado Mimy Succar, Gianella Neyra, Ricardo Morán y Renzo Schuller nuevamente tuvieron la difícil tarea de decidir quiénes pasan de fase.

Las primeras concursantes fue el grupo de danza Power Girls, conformado por catorce jovencitas que bailaron al ritmo de un potente mix de reggaetón. Antes de que termine el número, Ricardo Morán apretó el botón rojo, lo que hizo pensar que las chicas no pasarían. Sin embargo, los otros miembros del jurado les dieron su aprobación, por lo que pasaron.

El siguiente participante fue Elvis Sánchez, un artista proveniente de Tarapoto, que deleitó al jurado, en especial de Mimy Succar, con imitaciones de Whitney Houston, Emmanuel, Héctor Lavoe, entre muchos otros. “Mi querido Elvis, es realmente muy difícil lo que tú haces, de verdad que tienes como mil voces. A mí gustó”, dijo Mimy, quien, al igual que sus compañeros, le dio el “sí”.

La tercera concursante que pasó a la siguiente etapa de “Perú tiene talento” fue la venezolana Diana Chávez, que realizó un número de pole dance que tuvo mucho de acrobacia y maravilló al jurado. “Realmente tienes una fuerza y una técnica que yo no he visto en ninguno de los que se han presentado”, expresó Ricardo Morán.

El grupo KOA, las estrellas de la noche, y la conmovedora historia de María Cóndor

Quienes se llevaron todos los aplausos del público en "Perú tiene talento", y que no pasaron por la votación gracias a que Gianella Neyra apretó directamente la campana dorada. Se trató del grupo de canto KOA, quienes interpretaron un popurrí de canciones, entre clásicas y modernas. Pero lo particular de su número es que lo hicieron sin un fondo instrumental, sino con sus voces.

Fue tal el nivel de su presentación, que los cuatro miembros del jurado se pusieron de pie antes de que finalice el número y los llenaros de aplausos. Luego, Gianella tocó la campana que puso a KOA directamente en la semifinal.

El momento reflexivo de la noche lo puso María Cóndor, cantante proveniente de Huancavelica, quien interpretó una canción dedicada a una conocida que se quitó la vida debido al abuso sexual del que fue víctima. La historia no solo conmovió al jurado, sino que el canto de María hizo lo propio, pasando con cuatro votos a favor.

“En el momento en que salió tu voz, me quedé congelado. No solamente cantas hermoso, sino que lo haces muy bien y sobre todo comunicas, emocionas y conmueves. Y que le estés dando voz a quien hoy por hoy no la está teniendo es una suerte de generosidad enorme. Estoy totalmente conmovido”, expresó Ricardo Morán.

Otras figuras de la noche fueron Delcy Herrera con un enérgico número de baile; la pequeña Yaretzi Velarde, también con baile; César Riveros, quien tocó la batería, Fiorela Fernández, con un número de ventriloquía; y no faltó la tecnología, con Hip3r.

