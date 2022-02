Mimy Succar lloró al escuchar testimonio de concursante de "Perú tiene talento"

“Perú tiene Talento” sigue dándonos gratas sorpresas con las habilidades que muestran sus participantes, pero también con sus testimonios de lucha y superación. En la edición del sábado 12 de febrero, Mimy Succar, una de los cuatro miembros del jurado, se emocionó hasta las lágrimas tras escuchar la historia de uno de los concursantes.

Esta reacción se produjo tras la participación de una joven pareja, Brayam y Johana, que interpretaron un número de danza basado en la violencia contra la mujer. Terminado el acto, uno de estos jóvenes contó un testimonio familiar: su madre fue víctima de este tipo de violencia.

El jurado quedó conmovido con el testimonio, pero fue Mimy Succar quien no pudo contener las lágrimas, al recordar un caso similar entre sus conocidos. “Hay gente cercana a uno que... es tan difícil que a veces la persona no quiere hablar, unos dicen que por los hijos y por la familia, pero hay que tener valentía”, dijo la madre de Tony Succar.

La otra integrante femenina del jurado, Gianella Neyra, también se refirió a este tema tan delicado, y animó a las víctimas de este tipo de violencia a no dejarse vencer. “Estas lecciones nos permiten entender que, si ellos pueden, yo también puedo. No estamos solos”, expresó la actriz.

Renzo Schuler demostró que sabe bailar pole dance

En la última edición de “Perú tiene Talento”, se presentaron dos hábiles bailarinas de pole dance, Bárbara y Rosaliz, que dejaron al jurado boquiabierto. Entre ellos a Renzo Schuller, a quien retaron a subirse y tratar de bailar como ellas.

El actor, que había quedado boquiabieto, aceptó el reto y subió al escenario, no sin antes decir que lo visto le había provocado algunas ideas llegando a casa. “Después de ver este show, se me han despertado unas ideas cuando llegue a mi casa. El problema es que yo tengo un palo de bambú, no sé si aguante el peso”, bromeó Renzo Schuller.

Una vez arriba, a ritmo de “Slave for you” de Britney Spears, realizó algunos movimientos, la mayoría en broma. Sin embargo, uno en especial llamó la atención del jurado y las bailarinas. Fue cuando Renzo dio un giro de 360 grados abrazado de tubo de baile.

De inmediato, sus compañeros y las concursantes demostraron su asombro, e incluso le pidieron que lo repita. Pero él siguió bromeando hasta que volvió a su lugar.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.