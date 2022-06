Kiko y Jaime, Los Ardiles, le cantan a la Selección Peruana previo al repechaje. | Fuente: Captura de pantalla

Los hermanos Kiko y Jaime, Los Ardiles, le han puesto el toque musical para la Selección Peruana que se enfrentará este lunes 13 de junio a Australia para lograr un cupo a Qatar 2022.

Los hermanos se mostraron felices de cantarle al Perú y confían que saldrán victoriosos de este partido. Junto con Manolo Rojas en cabina, interpretaron "Y se llama Perú" donde el cómico imitó a varios personajes como Rciardo Gareca, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

"Somos de la familia RPP y la pasamos muy bien. La gente nos identifica con el fútbol porque cuando el mundial de Rusia, sacamos la nueva versión de la canción ‘Perú campeón’. Estamos encantados de estar aquí", dijeron Los Ardiles en conversación con Mauricio Fernandini.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

Perú vs Australia se verán las caras el lunes 13 de junio. La cita futbolística tendrá lugar en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Doha, desde la 1:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Australia?

El partido EN DIRECTO será transmitido a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por TV se podrá ver el encuentro en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703) y Latina (2 y 702). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs Australia se vuelven a ver las caras

Perú y Australia se enfrentaron en el Mundial Rusia 2018. La selección peruana venció 2-0 a los 'Socceroos' con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero, quien no estará en el repechaje a Qatar 2022.

Perú vs Australia: probables alineaciones:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Christofer Gonzales, Renato Tapia, Christian Cueva, Sergio Peña, André Carrillo; Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Australia: Mathew Ryan; Nathaniel Atkinson, Bailey Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Martín Boyle, Craig Goodwin; Mathew Leckie. DT: Graham Arnold.

