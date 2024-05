"Jorge Aravena es un tipazo, es un gran guía": 'Chapasa' marca su debut en TV con 'Pituca sin Lucas'

Perú 'Chapasa' cuenta cómo es trabajar con Jorge Aravena y los tips que le dio el reconocido actor para desarrollar su personaje.

Aparte del romance y la diversión, el humor será el ingrediente esencial en Pituca sin Lucas. Uno de los papeles claves en esta trama es 'Goyo', interpretado por Henry Peláez Rosales, más conocido en el mundo artístico como 'Chapasa', quien promete arrancar carcajadas al público con sus divertidas ocurrencias.

Formado desde 2008 en disciplinas como el clown, la improvisación teatral y la actuación, el actor ha participado en diversas puestas en escena teatrales, incluyendo A dónde van los globos, Es3 y De todo en un día, entre otras. Estudió un diplomado en clown en la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia, y desde el 2020 se ha destacado en el Stand Up con dos especiales: Aquí murió el Payaso y Hola, soy Chapasa.

Tras su paso exitoso por las tablas, llega a Pituca sin Lucas, que marca su debut en el mundo de las telenovelas. Pasar del teatro a la televisión ha sido un reto, pero la experiencia que está viviendo 'Chapasa' le ha servido para adaptarse a todo. En las tablas, puede ajustarse a una temática y plantear un show sobre eso, pero, en tv, tiene la versatilidad de abordar distintos matices dentro de su personaje teniendo en cuenta que el proyecto es una novela familiar.

"Es justamente ver cómo poder llegar para que lo disfruten tanto desde los más pequeños hasta los más adultos", dijo en conversación con RPP.

'Chapasa' y el apoyo de Jorge Aravena en su debut en Pituca sin Lucas

"Jorge es un tipazo", dijo 'Chapasa' cuando le consultamos sobre su experiencia al trabajar con un actor de larga trayectoria como Jorge Aravena. En la novela, 'Goyo' encarna la laboriosidad, la honestidad y la generosidad. Trabaja en el puesto de Manuel Gallardo (Aravena), conocido como 'El tiburón', donde siempre se le encuentra con una sonrisa en el rostro.

Es el alma del terminal pesquero, buscado por la gente por sus chistes, imitaciones y su ingenio. Sin embargo, a pesar de su buen humor, hay algo que le elude: el corazón de Conchita (Kukuli Morante). Además, tendrá que lidiar con las constantes bromas de su compañero de cuarto, Enri, sobre sus sentimientos hacia Conchita.

Al ser su debut en televisión, el recordado galán de Girasoles para Lucía guió a 'Chapasa' para poder complementarse ya que tienen varias escenas juntos: "Hay matices que tienen mi personaje y le preguntaba qué me recomiendas para esta escena, algunos tips; y me decía: 'Mira, yo te recomiendo esto'. Hay unos diálogos muy bonitos entre él y yo, entonces él me dice: 'Juguémoslo de esta forma'. Con eso le proponemos al director y si le gusta, sale". Para 'Goyo', "la experiencia que tiene Jorge alimenta muchísimo la escena".

Para que sea más orgánico, tanto 'Chapasa' como Jorge Aravena le han agregado algunos toques peruanos como para que la gente tengo la cercanía: "Eso es lo que se está buscando junto con mis compañeros. Ahí se le pone su chispita", dijo entre risas, resaltando que siempre es con la venia del director. "Le decimos: 'Oye mira, en esta partecita yo creo que podía agregarse tal frasecita. Es mucho más orgánico, más natural".

'Chapasa' y su paso del teatro a la TV con Pituca sin Lucas

Si bien son experiencias totalmente diferentes, 'Chapasa' considera que solo hay una diferencia entre hacer una obra o Stand Up y una novela. "En la TV no tengo la respuesta inmediata del público", contó. Para el actor cómico, ver la reacción de los asistentes es crucial para saber si su show está funcionando o no.

En cambio en la pantalla chica, lo que vale es el rating, sin embargo, eso no le quita el sueño porque confía en que Pituca sin Lucas será un éxito. Por otro lado, se mostró feliz por la reacción que han tenido sus amigos del teatro cuando les contó que hará su debut en televisión: "Después de mi familia, a la primera persona a quien le escribí fue a Mateo (Garrido Lecca)", recordó.

Como él ya había tenido su primera experiencia en televisión con Super Ada, le pidió algunos consejos: "Le dije: 'Te cuento que me acaban de aceptar, cuál es tu recomendación así de principiante a principiante'. Entonces se emocionó, me dio las mejores vibras, me dijo: 'Disfrútalo, diviértete, propón, también espera que tus compañeros te propongan, construyan juntos en escena, estén con los oídos abiertos a cada indicación y disfrutar de este proceso'".

'Chapasa' tomó las recomendaciones y se sintió satisfecho con la interpretación de 'Goyo' por lo que espera que este proyecto no sea el último: "A mi personaje tú lo verás un ratito con una emoción muy alegre y luego lo ves medio preocupado, después está triste, más adelante, feliz; entonces me encanta esos matices que tiene y me encantaría continuar con esta experiencia, claro, ¿por qué no?", sostuvo.

