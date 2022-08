Raúl Romero molesto porque usaron su voz en la promoción de 'Esto es Habacilar' | Fuente: Instagram

Raúl Romero admitió que le molestó la idea de que su voz sea utilizada en la promoción del desparecido programa 'Esto es Habacilar'. Según el cantante y presentador, esto creó una falsa expectativa al público televidente y a sus seguidores, quienes creyeron que iban verlo en la conducción del espacio de América TV.

"La verdad es que sí me molestó. En cierto modo, me asombró que se hiciera algo tan errado. El efecto es 'voy a ver a Raúl'; es más, no creían que yo no iba a estar. La confianza en la gente es tanta en lo que la televisión les dice, que a ellos les parecía mentira que una promoción en la que sale mi voz, no fuera a estar yo", expresó en el magazine Arriba mi gente.

"En mis redes decía: 'Yo no voy a estar en ese programa' y no se lo creían", recalcó.

Sin embargo, esta situación tuvo su contraparte para el flamante entrenador de 'La Voz Senior', el cariño de la gente que lo pedía de regreso a la pantalla chica lo conmovió tanto que no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

"Yo estaba reconsiderando... movido por el cariño de la gente, hasta mi esposa es testigo de que he llorado al ver el cariño de la gente en ese momento", reveló.

Raúl Romero sobre su participación en 'La Voz Senior': "Extrañaba la televisión y al público"

Hasta hace un tiempo, a Raúl Romero le parecía una misión imposible regresar a la televisión. Figura legendaria de la pantalla chica a inicios de los años 2000 gracias a programas como R con Erre y Habacilar, el conductor no había querido volver a este espacio hasta este año, que forma parte del equipo de entrenadores de La Voz Senior.

Antes de sumarse al nuevo proyecto, el vocalista de Los Nosequien y los Nosecuantos ya había rechazado dos propuestas de Latina, el canal por el que se transmitirá desde el 22 de agosto la segunda temporada del programa de concurso de canto dirigido a personas de la tercera edad. "No quería hacer televisión, porque me dediqué a otras cosas interesantes", dijo a El Comercio.

"Saqué el juego de mesa MathMax, mi libro, guiones, infinidad de canciones. Y cuando vino la pandemia hicimos transmisiones en vivo, en momentos complicados los artistas aportamos nuestro pequeño granito de arena", agregó Raúl Romero. Sin embargo, hubo algo en el formato de La Voz Senior que le hizo cambiar de opinión y repensar su regreso.

"Fue algo que hice porque extrañaba la televisión y al público, y porque era una manera de volver sin que se pusiera en juego toda esa recordación y todo lo que la gente tiene en su mente y en su corazón sobre los programas que hice. Era una manera de entrar en un formato consumado, establecido, en el que muchos elementos están en juego y no solamente yo", admitió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.