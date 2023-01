Conoce cuánto rating hizo Magaly Medina en su primer programa del 2023. | Fuente: Composición

El programa ‘Magaly Tv: La Firme’ regresó a la televisión con una nueva temporada el lunes 23 de enero; sin embargo, no logró el rating esperado ya que la temporada 10 de ‘Al fondo hay sitio’ le quitó el liderazgo de los programas más vistos.

Con 20.4 puntos, la producción es la más vista de la televisión quitándole lugar al espacio de Magaly Medina que solo pudo obtener 12.6.

Cabe resaltar que ‘Maricucha 2’ también superó a ‘Magaly TV: La Firme’ ya que obtuvo 15.7 puntos de rating. Es así como ‘Magaly TV: La Firme’ quedó en tercer lugar, pero no logró alcanzar la cima de los programas más vistos ya que expuso la denuncia de Daniela Castro contra el futbolista Renato Tapia por no reconocer a su hijo de seis años.

A pesar de haber quedado en otro puesto, Magaly Medina agradeció a su público por siempre acompañarla en ese horario: “¡Gracias por la espectacular bienvenida! #MagalyTvLaFirme regresa fuerte gracias a su sintonía”.

Mujer denuncia que tiene un hijo con Renato Tapia



Según Magaly Medina, Renato Tapia tuvo una relación con Daniela Castro, una amiga en su adolescencia. Después de años se volvieron a encontrar y tuvieron un encuentro de una noche donde ella quedó embarazada. Actualmente, el niño tiene seis años y, de acuerdo con la mujer, el futbolista no quiere darle su apellido.

A mediados del año pasado, dejó de mantener al niño y trató de dejarlos fuera de los focos para no manchar su carrera como deportista y como padre de familia. Por ese motivo, fue Castro quien lo registró al niño con sus dos apellidos, es decir, es igual al de su mamá. Ellos se conocieron desde jóvenes

"Me dijo que no podía estar presente, que qué iba a pensar la gente y me dijo, 'pero piénsalo, no me voy a meter en tu matrimonio', 'Lo único que me interesa es mi carrera'. El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme, y yo estaba acostumbrada a tapar la cara del bebe", agregó.

Continuando con sus declaraciones, Daniela Castro reveló que vivió con el primo del jugador y se mudó de un lado a otro para no despertar sospechas. "Era fuerte ver las noticias porque le reventaban cohetes. Hay un reportaje que hizo con niños y me daba rabia, pero no hacía nada, solo lloraba".

Renato sí conoce a su suspuesto hijo

"Fuimos a Cieneguilla y fue en enero que Renato Tapia aparece, lo vio, lo cargó. Y me dijo que confíe en su primo, que no tenía una vida agradable, pero lo hacía por sus hijos", comentó mientras se mostraba en Magaly Tv: La firme una foto del futbolista con el niño. "Pedí ayuda a un abogado y se lo mandé a Renato de que si no se comunicaba conmigo iba a tomar acciones legales, ahí me contestó".

¿Por qué no hubo prueba de ADN? La razón fue porque el deportista ponía pretextos para hacerse el examen así que no obtuvo los resultados. Además, precisó que Andrea Castro, la esposa de Tapia, tiene conocimiento de la existencia del menor, al igual que los padres de él. Castro presentó a su hijo a toda la familia del padre y reconocieron al niño que también tiene afición por el fútbol.

