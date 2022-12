Claudia Llanos, la peor enemiga de Francesa Maldini regresó a 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram

Úrsula Boza recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre el sorpresivo regreso de Claudia Llanos a Al Fondo Hay Sitio. Como se sabe, la actriz volvió a ponerse en la piel de la famosa 'Mirada de Tiburón' para reaparecer en el capítulo final de la novena temporada de la exitosa serie.

"Muchísimas gracias, de verdad, he recibido más de 200 mensajes, y estoy tratando de responder a todos. Estoy muy feliz, estoy muy contenta, me voy a dormir feliz", comentó en un video.

Boza también reveló que, hasta hace un mes, no tenía idea de que su personaje regresaría a la serie para volver a atormentar a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

"Debía mantener en secreto. Hoy grabé en incógnito. Espero que lo disfruten, no se pueden perder la temporada del próximo año porque se vienen historias alucinantes", sostuvo.

¿Cómo fue la supuesta muerte de Claudia Llanos?

En el último capítulo de la séptima temporada de Al Fondo Hay Sitio, Francesca Maldini mató supuestamente de dos balazos a su enemiga legendaria, Claudia Llanos.

Ambas tuvieron un encuentro en un descampado, donde Francesca, cargando el arma de su exesposo Mariano Pendeivis, disparó contra la 'Mirada de Tiburón'.

Antes de que la villana se desplomara en el suelo, llamó a Francesca y, moribunda, le reveló un impactante secreto que se convirtió en la peor pesadilla de 'madame'.

Úrsula Boza habla sobre el regreso de su personaje en 'Al fondo hay sitio'. | Fuente: Instagram

Úrsula Boza revela cuánto ganaba al inicio por grabar un capítulo de Al Fondo Hay Sitio

La actriz Úrsula Boza ganó popularidad en el medio artístico gracias a su participación en Al Fondo Hay Sitio, donde encarnó a la malvada Claudia Llanos, mejor conocida como 'Mirada de Tiburón'. A propósito de la novena temporada de la exitosa teleserie, la intérprete hizo unas declaraciones que llamó la atención de los medios y sus seguidores.

En una entrevista concedida al youtuber 'ChiquiWilo', Úrsula Boza reveló la cifra que ganaba por aparecer en cada capítulo de la producción de América Televisión, donde se encargó de atormentar a la familia Maldini por varias temporadas.

"En Al Fondo Hay Sitio me llamaron. No hice casting, me dijeron: 'Hay un personaje de la secretaria de Miguel Ignacio, son 10 capítulos y hay 100 soles por capítulo grabado y emitido'", comentó. A pesar de la discreta propuesta, Úrsula Boza se animó a aceptar el papel debido a la popularidad de la serie.

"Dije 'vamos con todo'. Recién empezaba y fui a trabajar por mis 10 capítulos. Mi personaje pegó, gustó tanto mi trabajo que me quedé todos los años de Al Fondo Hay Sitio, y así llegué a ser la 'Mirada de Tiburón'", agregó.

