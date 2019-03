Valeria Piazza, empresaria y Miss Perú Universo 2016, se unió a la cobertura especial #Ellassomostodos y compartió su historia de acoso. | Fuente: Instagram

Valeria Piazza, Miss Perú Universo 2016, es comunicadora social, presentadora de televisión, empresaria y activista. Ella se unió a la cobertura especial #EllasSomosTodos y compartió su historia de acoso. “La verdad que hace muchos años he sentido un tipo de acoso, ese al que llaman acoso callejero. A veces, cuando pasaba por las construcciones y porque ven que hay personas, los trabajadores que están en un grupo grande de hombres tratan de intimidar a una mujer. En estos años, por lo menos, yo no lo he visto tanto, pero sí he visto muchos casos de temas de acoso usando los celulares, ahora por las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si tienes hijas menores de edad también hay que estar viendo con quiénes están hablando, a qué están expuestas o qué están viendo".

"Todo el entorno es muy complicado en estos momentos y hay que estar siempre alertas. Se están viendo casos también de congresistas acosando a periodistas y yo creo que eso se tiene que sancionar de la manera más dura. Para que no vuelva a pasar.

Ninguna mujer tiene por qué sentirse acosada, no tiene por qué recibir un mensaje que no quiere recibir porque a veces por miedo a denunciar, por miedo al qué dirán, no denuncian y dejan que pasen este tipo de situaciones. Yo siempre digo que no es no y eso hay que tenerlo presente siempre”.

Esta nota es parte de la cobertura especial de RPP "Ellas somos todos".