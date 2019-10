Gisela Valcárcel llora al recordar sus inicios en la TV: "Van a enterrar un corazón agradecido" | Fuente: Instagram

Hace 32 años, Gisela Valcárcel inició su carrera como conductora de televisión a la cabeza de "Aló Gisela", su programa más famoso. Para celebrar su aniversario, la 'Señito' fue la invitada especial a "El show después del show", espacio conducido por Ethel Pozo, su única hija.

En medio de la conversación, Gisela confesó sentirse agradecida de su carrera televisiva y de la que ha logrado iniciar su hija. Al hablar de Ethel y de la carrera televisiva que inició hace poco, Gisela comenzó a llorar y se emocionó al contar que se siente feliz por lo logrado por su hija.

"Cuando me entierren van a enterrar un corazón agradecido. Esa ropa que tenía Ethel no era de nosotras, porque cuando empecé no iba a tener para comprarle vestidos así y la producción se lo puso. Yo tenía ese vestido de Norka, por quien siento mucho agradecimiento, porque decidió apostar por vestir a una vedette", dijo.

Además, contó detalles de su joven embarazo. "Yo tenía 17 años cuando estaba embarazada [...] Ethel me hizo ver, desde el principio, los milagros de Dios. Yo la traje al mundo en un consultorio, no sabía nada", mencionó.

Ethel contó que una señora que ayudaba a dar a luz fue quien asistió el parto, porque su madre no tenía un seguro de salud que la atendiera en el embarazo. "Mi mamá tuvo que ir de un lugar a otro para dar a luz. Una señora que ayudaba con los partos la asistió en el segundo piso de su casa, porque ella no tenía seguro", contó Pozo.



Ethel Pozo y Gisela Valcárcel vieron un video en el que su madre la entrevistó por primera vez en "Aló Gisela", programa que condujo la 'Señito' durante los años 1987 y 1992 en Panamericana Televisión.

La conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, en ese entonces de 6 años, le dijo a su mamá que cuando sea adulta quería ser como ella... y luego ser monja.