Este sábado 3 de julio se realizará la final de 'Yo Soy' en su edición por sus 10 años, en la que solo tres de los imitadores que se presentaron en la semifinal lograron pasar a la última gala.

Primeros finalistas de 'Yo Soy' 10 años

1. Rauw Alejandro

Toño Barúa, imitador de Rauw Alejandro, tuvo como refuerzo a Luis Fonsi. Ambos cantaron 'Vacíó' y el jurado invitado, Daniela Darcourt, elogió esta presentación.

2. Bryan Arámbulo

Jefferson Torres se pone en la piel del famoso cumbiambero quien se unió a la imitadora de ‘La India’ para cantar 'Marimix'.

3. Carlos Vives

Harold Gamarra tuvo como compañero a Ricky Santos para cantar 'Canción bonita'. Con él, son los tres primeros clasificados a 'Yo Soy' 10 años.

¿CUÁNDO SERA EL PROGRAMA DE DESPEDIDA DE 'YO SOY'?

La gala final del espacio televisivo se realizará el sábado 2 de julio a las 20:30 horas desde el Circuito Mágico del Agua. La conducción estará a cargo de Adolfo Aguilar y Karen Schwarz, mientras que el jurado estará integrado por Maricarmen Marín, Katia Palma, Jorge Henderson, Ricardo Morán e invitados sorpresa.

No en vano, el espacio de entretenimiento ha sido trampolín para varios imitadores de grandes estrellas de la música como Kurt Cobain, José José, La India, Adele, Mon Laferte, Héctor Lavoe, entre otros.

"Todo tiene su ciclo de vida y de alguna manera hemos dejado huella en la televisión. Nos vamos contentos por lo que hicimos. Fueron muchos años, pero el momento de la despedida llegó", dijo Adolfo Aguilar.

Por otro lado, Maricarmen Marín recurrió a sus redes sociales para agradecer la acogida que el público le dio al programa durante los años que se mantuvo en el aire.

"¡Gracias Yo Soy! me permitiste durante 10 años ingresar a los hogares de la familia peruana y reafirmarme que los sueños con mucho trabajo siempre se cumplen. ¡Gracias Pueblo de Yo soy! Los amo", publicó.

