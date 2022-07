Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, fue el ganador de "Yo Soy". | Fuente: Instagram

Toño Muñoz, imitador de Rauw Alejandro, fue el ganador de "Yo soy" en su edición por sus 10 años. El cantante venció a los imitadores de Carlos Vives, Christian Nodal, Anna Carina, Bryan Arámbulo y Joe Arroyo.

Al escuchar su nombre, Muñoz no pudo contener las lágrimas y dedicó el trofeo a su familia. Como se recuerda, Ricardo Morán reconoció el talento del cantante conocido artísticamente en la escena nacional como Barúa, y le pronosticó un gran futuro:

“Tú naciste para esto, este es tu lugar. Esta es la mejor presentación que has hecho en tu historia en ‘Yo soy’ con tus dos personajes diferentes. Hoy has manejado el Auto-Tune como si fueras un experto, usándolo en la armonía perfecta con las notas exactas. Te has movido de un espacio cerrado a uno abierto, parecían los MTV”, dijo el productor de TV en las presentaciones anteriores de 'Rauw Alejandro'.

Toño Muñoz también fue Ozuna en "Yo soy"

Antonio Muñoz Barúa, más conocido como Toño Muñoz en el mundo artístico nacional, participó en las temporadas anteriores de "Yo soy" imitando a Ozuna y también fue elogiado por su show.

Al cambiar de personaje, Ricardo Morán confesó que es algo muy difícil hacerlo, ya que tienen grabado sus presentaciones anteriores. Sin embargo, sorprendió al imitar a Rauw Alejandro.

Cabe resaltar que Barúa lanzó su primer EP “Un solo sentido”, trabajo realizado al lado de Yeiko the Producer y Ephrah On The Beat. Además, esta producción cuenta con colaboraciones al lado de Cassiel, Galeto y Lil Angel.

