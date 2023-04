Es un personaje de la franquicia Star Wars, presentada como la Padawan Jedi de Anakin Skywalker. | Fuente: Lucasfilm / Disney +

Star Wars es una de las franquicias con más fanáticos en el mundo y sus creadores tienen la enorme responsabilidad de desarrollar nuevas producciones que mantengan o superen la valla de sus antecesoras. Ahsoka es la serie que ha despertado el interés de millones de aficionados y está próxima a estrenarse. Entérate todos los detalles de esta nueva producción de Disney+.

¿De qué trata la serie Ahsoka?

La serie creada por Dave Filoni y Jon Favreau relata las aventuras de Ahsoka Tano. Ella emprenderá un viaje para hallar al villano Thrawn y poder tener pistas para volver a ver a Ezra Bridger, un joven jedi que desapareció hace un par de años en el conflicto de Lothal.

Cabe mencionar que Ahsoka hizo su aparición en en producciones anteriores de la franquicia como Clone Wars y Star Wars Rebels; además en la serie del momento, The Mandalorian, esta vez en live-action. Asimismo, tuvo episodios dedicados a ella en Tales of the Jedi. Esto hace que los fans se den una idea de lo que se viene en esta nueva serie.

¿Quiénes participan en la serie Ahsoka?

El reparto de esta serie de Star Wars está integrado por:

Rosario Dawson

La experimentada y reconocida actriz será la protagonista de la serie al interpretar el papel de Ahsoka. Dawson también ha participado en producciones como: Hombres de negro, The Mandalorian, En trance, entre otros.

Eman Esfandi

El joven actor le dará vida a Ezra Bridger, el joven jedi que está siendo buscado por Ahsoka. Eman también ha actuado en películas como: Red 11, I am Mackenzie, Pepito, entre otros.

Natasha Liu Bordizzo

La actriz australiana encarnará el papel de la mandaloriana Sabine Wren. La talentosa artista ha participado en producciones como: The Voyeurs, El tigre y el dragón 2, Turno de día, entre otros.

Mary Elizabeth Winstead

La reconocida actriz será Hera Syndulla, piloto rebelde y dueña de la Ghost. Actuó en producciones como Fargo, Scott Pilgrim vs. the World, 10 Cloverfield Lane, entre otros.

Otros actores que participan en la serie son:

● Lars Mikkelsen

● Genevieve O'Reilly

● Ivanna Sakhno

● Ray Stevenson

● Hayden Christensen (Posible aparición)

¿Cuándo se estrena y dónde ver la serie Ahsoka?

Se tiene previsto que se estrene en el mes de agosto. La serie podrá ser vista mediante la plataforma de Disney+. Cabe mencionar que Ahsoka tendrá 8 episodios.

