Amandla Stenberg: de 'Los Juegos del Hambre' a una galaxia muy, muy lejana en 'The Acolyte'

Amandla Stenberg tenía apenas 13 años cuando se estrenó Los Juegos del Hambre, la película en la que interpretó a Rue, la pequeña tributo del Distrito 11 cuyo trágico final impactó profundamente en la historia. Hoy, doce años después y tras participar en diversos proyectos de televisión y cine, Amandla se une al universo de Star Wars en la nueva serie The Acolyte.



"Siempre he sido una gran fanática de la ciencia ficción y la fantasía", comenta Stenberg en una entrevista con RPP. "En muchos sentidos, The Acolyte se siente como una continuación de lo que estaba haciendo a los doce años. Todavía puedo sumergirme en este amor que tengo por estos universos, y es simplemente increíble explorarlos", agrega.

¿Qué personaje interpreta Amandla Stenberg en The Acolyte?

La nueva serie de Star Wars se desarrolla en la Alta República, una época anterior a las películas clásicas. Stenberg interpreta a las gemelas Osha y Mae Aniseya, personajes misteriosos que la han desafiado como actriz. Si tuviera que resumir esta experiencia en una palabra, sería: "sabiduría". "Star Wars nos lleva a un lugar de sabiduría espiritual, nos desafía a mirarnos a nosotros mismos", explica.



Las gemelas fueron separadas por una tragedia en su niñez. Osha, quien fuera Padawan y aprendiz de Sol, dejó la Orden Jedi debido a la "agitación interna" que experimentaba con la Fuerza. Por otro lado, Mae se creía muerta hasta que reaparece como una guerrera peligrosa que utiliza el lado oscuro de la Fuerza para buscar venganza.

La maestra Jedi Indara (Carrie-Anne Moss) y Mae (Amandla Stenberg) en 'The Acolyte'.Fuente: Lucasfilm

¿Cómo fue trabajar con Lee Jung-jae en The Acolyte?

La serie también marca el ingreso de Lee Jung-jae, quien alcanzó la fama mundial tras protagonizar El Juego del Calamar, a la franquicia de ciencia ficción. "Fue como trabajar con un actor de clase magistral. Alguien tan dedicado, que se mete en su personaje de manera tan intuitiva para crear algo épico, formidable y poderoso", cuenta Amandla Stenberg.



Jung-jae interpreta a Sol, un respetado maestro Jedi que se embarca en una misión para guiar a Osha. "La calidad de su voz encarna, en muchos sentidos, a un Jedi y al lado luminoso de la Fuerza. Fue muy amable conmigo, muy generoso como compañero de escena. Y nuestra relación en pantalla es una de mis partes favoritas de la serie", añade.

El elenco de 'The Acolyte' incluye a los actores Amandla Stenberg, Lee Jung-jae y Manny Jacinto, entre otros.Fuente: Lucasfilm

¿Cómo fue la química con Manny Jacinto?

Amandla Stenberg también tuvo la oportunidad de compartir escenas con Manny Jacinto, el actor filipino-canadiense conocido por interpretar a Jason Mendoza en la serie The Good Place y por ser Fritz en Top Gun: Maverick. "Ella fue una gran diva", bromea Jacinto sobre su compañera. Él interpreta a Qimir, un excontrabandista que ahora lleva una vida de ocio.



"Ya en serio, no podría haber pedido una mejor compañera", agrega. "A medida que ensayábamos, pude ver que Amandla y todos estábamos tan dedicados al proyecto como Leslye Headland [la creadora]. Ya sabes, cuando tienes colaboradores que se preocupan tanto por la historia, es fácil trabajar con ellos. Amandla es increíblemente generosa", comenta.

El maestro Jedi Kelnacca (Joonas Suotamo) en 'The Acolyte'.Fuente: Lucasfilm

¿De qué trata The Acolyte?

En Star Wars: The Acolyte, la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. Con el surgimiento de nuevas pistas, ambos se sumergen en un camino oscuro donde fuerzas siniestras revelan que las apariencias engañan.



La serie, concebida por Leslye Headland en el universo de Star Wars creado por George Lucas, aborda la pregunta: "¿Qué harías si alguien cercano a ti se pasara al lado oscuro?". El primer episodio ya está disponible en Disney+, y los siete capítulos restantes se emitirán semanalmente.

'The Acolyte​' es una serie de ciencia ficción creada por Leslye Headland para el servicio de Disney+.Fuente: Lucasfilm

