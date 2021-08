"Argentina, 1985", la nueva película protagonizada por Ricardo Darín comienza su rodaje. | Fuente: Amazon Prime

"Argentina, 1985" es una película argentina que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani, además es dirigida por Santiago Mitre ('La Patota', 'La Cordillera') y escrita por él y Mariano Llinás ('La Flor', 'Historias Extraordinarias').

Esta historia está basada en un hecho real sobre un equipo de fiscales liderado por Julio Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani) que, acompañados por un grupo de jóvenes, se atrevieron a contrarreloj y bajo amenaza constante a acusar a la más cruenta dictadura militar argentina. Una batalla de David contra Goliat con los protagonistas menos esperados.

Filmada en lugares reales en donde ocurrió la acción, "Argentina, 1985" se estrenará en cines en su país de origen, antes de encontrarse disponible exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Los productores de la cinta son Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, también Ricardo Darín junto a su hijo Chino. La película es una coproducción de Amazon Studios, La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill, también es la primera película Amazon Original Argentina.

"Argentina, 1985" narra sobre un equipo de fiscales liderado por Julio Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani) que, acompañados por un grupo de jóvenes, se atrevieron a contrarreloj y bajo amenaza constante a acusar a la más cruenta dictadura militar argentina. | Fuente: Amazon Prime

“Es emocionante formar parte de un proyecto tan ambicioso que llevará al público en un viaje a través de un momento fundamental de la historia argentina”, dijo Javiera Balmaceda quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.

“El sorprendente elenco argentino reconocido internacionalmente, el director y todo el equipo de producción argentino harán una de las más emocionantes y mejor producidas películas que seguramente mantendrá a nuestro público hablando", continuó.

“Estamos emocionados de poder acompañar el punto de vista único de Santiago Mitre a la hora de narrar esta historia llena de suspenso, inspirada en hechos reales de la causa legal que cambió la justicia para siempre”, dijeron los productores. “Es un placer trabajar en un proyecto que nos va a permitir contarle este hecho absolutamente argentino al mundo entero”.

Luego de su estreno local en cines, los clientes Amazon Prime Video podrán ver "Argentina, 1985" en cualquier lugar y en cualquier momento a través de la plataforma.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.