“And just like that” está protagonizado por Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). | Fuente: Instagram

Los fieles seguidores de “Sex and the City” fueron sorprendidos luego de que HBO Max lanzara el teaser oficial de “And just like that”, el spin-off de la popular serie protagonizado por Sarah Jessica Parker.

En el avance oficial muestra la reunión de Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). La historia gira en torno a la vida de las tres amigas a los 30 y 50 años.

La gran ausente de “And just like that” será Kim Cattrall quien le daba vida a Samantha Jones. A la gran lista de actores se suma Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

¿Cuándo se estrena “And just like that”?

De acuerdo con HBO Max, “And just like that” se estrena el 9 de diciembre con el lanzamiento de los dos primeros capítulos. En total son 10 y habrá un episodio cada jueves.

Actores que se suman a "And just like that"

Un personaje latino de género no binario se unirá a la secuela de la popular serie "Sex and the City". Se trata de Che Díaz, quien junto con Carrie, Miranda y Charlotte, lidiará con los obstáculos de la realidad de una mujer de 50 años, anunció la plataforma de streaming HBO Max.

La estrella mexicana Sara Ramírez (“Grey’s Anatomy”) se unirá así a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davies en "And Just Like That", que empezarán a grabarse en Nueva York, Estados Unidos, este verano.

"Sara tiene un talento único y está igual de cómoda con la comedia que con el drama. Estamos muy emocionados y nos sentimos muy inspirados en la creación de este nuevo personaje para el show", dijo en un comunicado el productor ejecutivo del revival de "Sex and the City", Michael Patrick King.

