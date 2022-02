And Just like that | Fuente: Instagram

Los protagonistas de la serie “Sexo en la ciudad” regresaron con una nueva entrega para la plataforma HBO Max llamada “And just like that”, que en su primera temporada trajo de regreso a Carrie, Miranda y Charlotte y los nuevos retos, conflictos, inquietudes y miedo que deben superar en esta sociedad más aún cuando son mujeres de cincuenta años.

¿De qué trata “And just like that”?

Corrigiendo los errores de diversidad que tuvo “Sex and the City”, esta nueva serie trata de incorporar a una variedad de personajes para obtener más contenido para la historia, no solo centrándola en la vida amorosa y amical de las protagonistas.

“And just like that” dio un giro distinto desde el primer episodio en lo que se refiere a la serie original, ya que este presentó con la muerte del esposo de Carrie, lo que marcó toda la temporada. Además, por parte de Miranda se vio la decisión de no seguir con su matrimonio con Steve Brady y finalmente el apoyo que brindó Charlotte a sus hijos.

And Just like that | Fuente: HBO Max

¿Tendrá segunda temporada?

Aunque la plataforma de streaming HBO Max no ha confirmado de forma oficial que la serie tendrá una segunda temporada, sehan insinuado que el anuncio podría llegar en cualquier momento. El director de contenidos originales de la plataforma de Streaming, Casey Bloys, destacó la audicencia que tuvo "And just like that", pero no confirmó todavía una posible segunda temporada.

"En términos de audiencia, ha sido fenomenal. No podría estar más feliz con la forma en que está funcionando para con su recepción (...) La serie funcionó bien, así que estamos entusiasmados (...) Pero estamos dejando que tengan su proceso y que piensen en la serie y en lo que quieren hacer", agregó.

Por otro lado, el capítulo final de la primera temporada al parecer es el punto de partida para la segunda entrega de la serie, debido a que Carrie está concentrada en su podcast de “Sexo en Nueva York”, mientras empieza a volver a tener citas después del fallecimiento de su esposo. En el caso de Miranda, ella se va de viaje a Los Ángeles con su actual pareja Che. Y Charlotte se mantiene en su camino al judaísmo.

Todo esto otorga que los espectadores generen hipótesis acerca de la confirmación de la segunda temporada, como se ha visto han quedado inconclusas las historias acerca de la vida de Carrie, Miranda y Charlotte.

¿Cuál es la posible fecha de estreno de la segunda temporada de “And just like that”?

El estreno de la serie fue en diciembre del 2021; sin embargo, se tuvo que grabar durante casi un año antes de comunicar su lanzamiento. Según estas fechas se pronostica que el público deberá esperar aproximadamente un año para la nueva temporada de la serie, es posible que oficialice su estreno a finales de este año o a comienzos del 2023.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita":

Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.