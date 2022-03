Angus Cloud interpreta a Fezco en "Euphoria", la serie de HBO Max

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Angus Cloud habló sobre Fezco, el personaje que interpreta en la popular serie de HBO Max, “Euphoria”.

[ALERTA DE SPOILERS] La siguiente nota contiene spoilers de "Euphoria"

Fezco es un microcomercializador de drogas y en el último episodio de la serie fue arrestado por la policía debido a un crimen cometido por su hermano menor “Ashtray”, quien termina muerto después de un intenso tiroteo.

La escena fue grabada con expolicías, que hicieron de efectivos SWAT, lo cual le aportó bastante más realismo. “Fue muy trabajoso. Me rompí la voz. Yo estaba gritando y gritando. Incluso cuando la cámara cortaba, a veces me daba la vuelta, y todavía me apuntaban con las armas, y yo estaba como, 'Oh, mierda. Esto da miedo’. Porque parecía real”, reveló el actor.

Sobre la muerte del pequeño Ashtray dijo que, al ser la persona por la que Fez sentía mayor preocupación, le va a costar mucho superarlo cuando inicie la tercera temporada. Aunque ve el futuro de su personaje con buenos ojos: “Todo el mundo puede cambiar, ¿sabes? Es solo un sobreviviente. Va a encontrar la manera de sacar lo mejor de las situaciones”.

Esta no es la primera vez que su personaje escapa a la muerte, ya que Fezco no debía pasar de la primera temporada de "Euphoria". Sin embargo, por el buen trabajo de Angus Cloud, ha ido cobrando cada vez mayor protagonismo.

“Euphoria”y su efecto en la juventud

Angus Cloud también se refirió a las críticas a la serie por, supuestamente, alentar el consumo de drogas entre los jóvenes. “Siento que no glorifica en absoluto el consumo de drogas. Si esa mierda te parece divertida, entonces no sé qué estás tramando, pero esa mierda no es una broma. No es divertido”, respondió con bastante énfasis.

Adicional a esto, señaló que la adicción mata y que él mismo ha perdido amigos a causa de este consumo. Más que glorificar, reitera, la serie muestra casos reales.

Incluso, se animó a contar el caso de un seguidor de "Euphoria" que le agradeció por el mensaje de la serie. “Tuve una gran reacción con un fan que dijo que ver el programa lo ayudó a estar sobrio, y eso significó mucho para mí, porque sé lo difícil que puede ser para alguien. Es muy bueno que el programa pueda tener ese efecto”.

También renoció que la relación de su personaje con Rue (Zendaya) es bastante contradictoria, pues si bien Fezco es consciente de estar causándole daño a su amiga, también sabe que si no es él, otra persona le proveerá las drogas, y eso puede ser más peligroso.

