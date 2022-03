Tras el éxito de su primera temporada, Apple TV+ anunció que la serie de Eugenio Derbez regresará con una continuación. | Fuente: Apple TV+

El actor Eugenio Derbez regresará al complejo turístico Las Colinas para continuar con la segunda temporada de su serie bilingüe "Acapulco", cuya producción comenzará en primavera, según anunciaron este viernes.

La serie sigue los sueños de Máximo Gallardo (encarnado en su versión joven por Enrique Arrizon), quien en sus veinte -en la década de 1980- cumple sus sueños al convertirse en un mesero de un lujoso conjunto hotelero.

La ficción continuará su narrativa al ser grabada con locaciones en México, bajo la producción y también la actuación de Derbez, que interpreta al personaje de adulto y es la voz narradora.

"La segunda temporada retoma justo después de los eventos de la primera. En 1985, Máximo debe lidiar con la agitación en el 'resort', problemas inesperados en el hogar y un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños", anuncia un boletín emitido por Apple TV+, plataforma donde se transmite la serie.

Derbez, productor y narrador

El Máximo Gallardo de la actualidad, interpretado por el propio Derbez y quien también es narrador y productor ejecutivo de la serie, tendrá encuentros con personas del pasado que lo harán vivir cosas buenas y malas, también adelantó el comunicado. "Acapulco" fue la primera serie de una línea en expansión de Apple Originals.

Se trata de una producción de comedia con diálogos en español e inglés que está levemente inspirada en la cinta de Derbez "How to Be A Latin Lover" (2017), se desarrolla en 1984 y es Eugenio quien narra la historia e interpreta a Gallardo en la versión presente del personaje.

Recientemente Derbez se ha encontrado en un momento de mucho éxito profesional gracias a su participación en la película "CODA" (2021) que actualmente se encuentra nominada a los Óscar en diversas ternas, entre ellas, mejor película, y que ya ha recibido varios galardones en otros premios.

Esto demuestra que Eugenio no solamente es una estrella en su México natal, sino que también está considerado como una de las figuras hispanas más conocidas en Estados Unidos por su amplia trayectoria. (Con información de EFE)

