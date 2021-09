La plataforma HBO Max celebra el Batman Day con la serie animada más famosa del superhéroe. | Fuente: HBO Max

El Batman Day se celebra el tercer sábado de septiembre de todos los años. A propósito de esta fecha especial para los fanáticos de DC Comics, la plataforma HBO Max ha decido hacerles un gran regalo: el estreno de “Batman: la serie animada”, la recordada animación noventera basada en los cómics del superhéroe.

Emitida entre 1992 y 1995, con cuatro temporadas, “Batman: la serie animada” se convirtió en una de las más grandes series de culto por su aclamado reflejo del Caballero de la noche en la pantalla chica. La historia tomó gran inspiración de las películas “Batman” y “Batman Returns”, del cineasta Tim Burton.

Adicional a la llegada de la producción animada, HBO Max estrenará este fin de semana “Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold” y una colección animada especial de Batman. Cabe destacar que, desde el lanzamiento de la plataforma digital en Latinoamérica se pueden ver todos los contenidos relacionados al universo DC Comics en su catálogo.

'Batman: la serie animada' se emitió entre 1992 y 1995. Es una de las series animadas más exitosas de DC Comics. | Fuente: HBO Max

El Batman Day 2021 se celebra este 18 de septiembre

DC Comics, Warner Bros. y HBO Max están de fiesta. Este sábado 18 de septiembre, se celebra a nivel mundial el Batman Day. Actividades especiales, lanzamientos, cómics, juguetes y más son la forma de los fans alrededor del planeta para rendir homenaje al más famoso Murciélago de Gotham.

Aunque no siempre se ha llevado a cabo el festejo en esta fecha. En el 2014, como parte del 75° aniversario de Batman, la editorial DC Comics y la compañía Warner Bros. organizaron la primera celebración “Día de Batman” en el mes de julio; sin embargo, luego se cambió a todos los sábados que cayeran en la tercera semana de septiembre.

Desde entonces, el Batman Day se lleva a cabo continuamente cada año con una serie de actividades para disfrutar entre los fieles admiradores del personaje. Debido a la pandemia de COVID-19, no ha sido posible realizar eventos o convenciones con público como de costumbre.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.