Dean Norris, que interpretaba a Hank en "Breaking Bad", aparecerá en la quinta temporada de "Better Call Saul". | Fuente: AMC | Fotógrafo: Frank Ockenfels

"Better Call Saul", la serie derivada de "Breaking Bad" que protagoniza Bob Odenkirk dando vida a un peculiar abogado, regresa el próximo a 23 de febrero a Netflix con un entrañable personaje.



Los responsables de la aclamada serie contaron hoy que Dean Norris, que interpretaba a Hank Schrader en "Breaking Bad", aparecerá en la quinta temporada de esta precuela.



Sobre los rumores y deseos entre los fans de ver a Bryan Cranston y Aaron Paul repitiendo en "Better Call Saul" sus icónicos papeles de Walter White y Jesse Pinkman, respectivamente, el equipo de esta serie descartó que aparezcan en la quinta temporada.



No obstante, sí dijeron que les encantaría trabajar con ellos, quizá dejando así abierta la puerta a que puedan salir en la última temporada.



Vince Gilligan, el creador y el gran cerebro detrás de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", estrenó en 2019 la película para Netflix "El Camino: A Breaking Bad Movie", una cinta que protagonizó Aaron Paul y que contaba qué le había sucedido a Jesse Pinkman después del final de "Breaking Bad".