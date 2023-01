'Black Panther 2' rinde un sentido tributo a la estrella de la original película, Chadwick Boseman. | Fuente: Marvel

Después de estrenarse en cines el pasado 11 de noviembre, la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ llega a Disney+. La cinta que cierra la Fase 4 de la UCM aterriza en streaming después de tener buen recibimiento en taquilla y tener buenas críticas a nivel mundial.

La película rinde un sentido tributo a la estrella de la original 'Black Panther', Chadwick Boseman, quien murió de cáncer en 2020 a los 43 años. Con varias apariciones en recuerdos mientras Wakanda lucha contra un reino submarino tras la muerte del personaje del actor, el Rey T'Challa.

¿Cuándo se estrena 'Black Panther 2' en Disney+?

'Black Panther: Wakanda Forever' llega a Disney+ el 20 de enero. Esta cinta se enfocará en el reino de Wakanda que está de duelo, a un año del fallecimiento del rey T’Challa (Chadwick Boseman).

Dirigida de nuevo por Ryan Coogler, 'Black Panther 2' tiene como protagonistas a Letitia Wright como Shuri, Tenoch Huerta como Namor; Dominique Thorne como Riri Williams/Ironheart; Lupita Nyong'o en el papel de Nakia; Danai Gurira de nuevo como Okoye; Winston Duke encarnando a M'Baku; Martin Freeman como el agente Everett K. Ross; Angela Bassett en la piel de la reina Ramonda y Michaela Coel que dará vida a Aneka.

'Black Panther 2' consigue dos nominaciones en los Globos de Oro 2023

Los Globos de Oro 2023 han anunciado a los nominados y Marvel se ha hecho presente nuevamente. Esta es la primera vez que una película de la UCM está considerada en la categoría a ‘Mejor actriz de reparto en película’.

La actriz Angela Bassett de ‘Black Panther 2’ compite contra Jamie Lee Curtis (‘Everything Everywhere All At Once’), Kerry Condon (‘The Banshees Of Inisherin’), Carey Mulligan (‘She Said’) y Dolly de Leon (‘Triangle Of Sadness’).

La artista le dio vida a la Reina Ramonda en ‘Wakanda Forever’ quien, en la película, debe lidiar paralelamente con los efectos de la gran pérdida del fallecimiento del rey T’Challa (Chadwick Boseman) y trata de aliviar el dolor especialmente en la princesa Shuri (Letitia Wright).

‘Black Panther 2’ también está nominado a ‘Mejor canción original de película’ por “Lift Me Up”. Esta es la primera vez que Marvel está considerada en la ceremonia para un largometraje ya que, en el 2022, tuvo dos nominaciones televisivas para las actuaciones de Paul Bettany y Elizabeth Olsen en ‘WandaVision'.

