Brian Denis Cox es un reconocido actor ganador del Emmy y Globo de Oro. | Fuente: Prime Video

El actor Brian Cox, protagonista de 'Succession', será 'The Controller', el enigmático personaje que controla el destino de los participantes en la próxima serie original de Reino Unido, '007’s Road to a Million', la más reciente adición al catálogo de Amazon Prime Video.

Este reality verá a los participantes competir en equipos de dos personas en una aventura global para ganar el premio final de hasta 1 millión en libras esterlinas. Filmada en muchas locaciones icónicas de James Bond -desde las Tierras Altas escocesas hasta Venecia y Jamaica-, este formato cinemático será una verdadera prueba de inteligencia, resistencia y heroísmo.

Además de conquistar obstáculos, los concursantes, quienes competirán en grupos deberán responder correctamente a las preguntas escondidas en diferentes lugares alrededor del mundo para avanzar hacia el siguiente reto.

'The Controller' es un villano muy culto, y se divierte con los viajes y preguntas cada vez más difíciles que los participantes deben superar. Tiene millones de libras que regalar, pero no lo hace fácil. Mientras está al acecho desde las sombras, él está viendo y controlando todo.

'007’s Road to a Million' promete ser un éxito

Brian Cox dio detalles cómo será este nuevo reality de Amazon Prime Video: "Pude ver cómo la gente ordinaria afrontaba el estar en una aventura de James Bond. Mientras viajan por el mundo por algunas de las locaciones más icónicas de Bond, todo se vuelve más interesante y tenso. Disfruté de mi papel como ambos, villano y verdugo, con licencia para hacer sufrir a los optimistas participantes”.

'007’s Road to a Million' es una colaboración única entre Amazon Studios, EON productores de James Bond, 72 Films y MGM Television. El reality show se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios más adelante este año.

El programa representa la creciente lista de producciones originales de Reino Unido en Prime Video, junto con nuevas series y películas producidas en el mencionado país que se lanzarán en 2023.

Esto incluye a 'How to Date Billy Walsh', una comedia romántica británica que sucede en la escuela; 'Gassed Up', un thriller de acción situado en Londres; la docuserie 'The Greatest Show Never Made' y 'Fake Sheikh'; el thriller psicológico y retorcida historia de amor Wilderness; y 'Fifteen-Love', una serie dramática situada en el mundo del tenis de élite.

