Charlie Cox adelanta que Daredevil de Disney+ no será tan "sangrienta" como en Netflix

Cox dio vida a Matt Murdock (Daredevil) por primera vez en la serie de tres temporadas de Netflix (2015-2018). | Fuente: Netflix

El actor Charlie Cox retomará su personaje de Matt Murdock para la serie 'Daredevil: Born Again' de Disney+, en una versión menos sangrienta que la que hizo con Netflix en 2015.

"Mi instinto es que en Disney+ (Daredevil) será oscuro, pero probablemente no será tan sangriento. (A la gente que espera que la serie copie a Netflix) Yo diría, ya lo hemos hecho", mencionó el protagonista en una entrevista ofrecida al semanario británico NME.

El intérprete explicó que aunque su personaje funcionaba mejor para un público "más maduro", le intrigaba la forma en la que podría atraer a un público joven teniendo como base lo que funcionó del primer trabajo liderado por Drew Goddard.









El proyecto más largo de Marvel para Disney+

Cox reveló que la mayor parte del 2023 la dedicará al rodaje de la serie. Y es que la entrega tendrá 18 capítulos, lo que la convierte en el proyecto más largo de Marvel para Disney+.

"Me dijeron, 'vamos a rodar en 2023' y yo dije, 'genial, ¿cuándo?', y me respondieron,'todo 2023'. Empiezo a rodar en febrero y termino en diciembre", puntualizó el actor de 40 años.

Cox dio vida a Matt Murdock (Daredevil) por primera vez en la serie de tres temporadas de Netflix (2015-2018), pero no fue hasta agosto de 2022 que tuvo su primera aparición aprobada por el Universo Cinematográfico de Marvel en la serie "She Hulk: Attorney at Law".

En 2018, Netflix canceló la serie después de haber terminado también con series como 'Iron First' y 'Luke Cage', un año antes de que fuera lanzada la plataforma de Disney+ y fueran retiradas de todas las plataformas las producciones realizadas por el gigante del entretenimiento.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.