Christopher Lloyd, famoso por protagonizar junto a Michael J. Fox la saga "Volver al futuro", se integrará al elenco de "The Mandalorian", serie del universo de Star Wars que llegará con su tercera temporada a través de Disney+.

La noticia fue confirmada por la revista The Hollywood Reporter, sin embargo, no se ha dado mayor información sobre el papel que tendrá en el actor de 83 años en la esperada producción de Lucasfilm.

ESTRELLA INVITADA

De acuerdo con la publicación, solo se le ha mencionado como una "estrella invitada", por lo que, se cree que su aparición podría ser muy breve en comparación a los actores recurrentes que formaron parte de las dos primeras entregas.

"The Mandalorian" ha contado con varios actores invitados especiales, como Michael Biehn, estrella de Terminator, quien tuvo una participación memorable interpretando al humanoide The Mythrol en algunos episodios de la segunda temporada.

También participaron Emily Swallow (Supernatural), Gina Carano (Fast and the Furious 6), Ming-Na Wen (Marvel’s Agents of Shield), Natalia Tena (Game of Thrones), además de John Leguizamo, Nick Nolte y Jason Sudeikis.

TODAVÍA NO HAY FECHA DE ESTRENO

Producida por Jon Favreau y Dave Filoni, la serie protagonizada por Pedro Pascal se lanzó en noviembre de 2019 como el programa insignia de Disney+ para impulsar el crecimiento de suscriptores. La tercera temporada de "The Mandalorian" se encuentra en pleno rodaje.

No se ha revelado la fecha de lanzamiento de la nueva temporada, que además de Pascal cuenta con la participación estelar de Carl Weathers, mejor conocido como el legendario Apollo Creed de la saga de Rocky, además de Giancarlo Esposito.

