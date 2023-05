‘Chupa’: ¿De qué trata la cinta del hijo de Alfonso Cuarón para Netflix?

Hace unas semanas se estrenó "Chupa", una película dirigida por Jonás Cuarón, hijo del famoso cineasta, ambientada en México y cuya historia la ha convertido en una de las más vistas de Netflix.

A continuación, conoce más sobre la película que retrata una famosa leyenda latinoamericana.

¿De qué trata ‘Chupa’?

La película convierte uno de los mitos más terroríficos de Latinoamérica en una conmovedora historia de amistad. Alex, un adolescente de 13 años, visita a su familia en México.

Es entonces cuando encuentra una misteriosa criatura en el cobertizo de su abuelo. Se trata de un cachorro del famoso 'chupacabras'. De esta manera, Alex y sus primos se unirán para salvar a la criatura de las malvadas garras de un científico.





¿Quiénes forman parte del reparto de ‘Chupa’?

Demián Bichir

Él interpretará a Chava, el abuelo del protagonista y quien tratará de ayudar a Alex a superar su dolor. Bichir fue el segundo mexicano en ser nominado a Mejor Actor en los Oscar por su interpretación en “A Better Life”.

Christian Slater

El actor estadounidense interpretará a Richard Quinn, el científico que intentará capturar a Chupa. Slater ha participado en otras películas como “The Legend of Billie Jean” y “La buena esposa”.

Evan Whitten

El joven actor interpretará al tímido Alex, quien se convertirá en el mejor amigo de Chupa. Whitten apareció en otras producciones como “Words on Bathroom Walls” y “Mona Lisa and the Blood Moon”, con papeles menores.

Ashley Ciarra

La joven actriz será Luna, la prima de Alex y su nueva confidente. Anteriormente, Ciarra apareció en la película “A Million Miles Away”.

Nickolas Verdugo

Al reparto infantil se une Nickolas Verdugo como Memo, hermano menor de Luna y el nieto menor de Chava. El joven actor ha tenido apariciones menores en las series Breakwater y The Prank Panel.





