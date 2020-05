Marvel Studios prepara serie de Ironheart para Disney+. | Fuente: Marvel Comics

Parece que Marvel Studios ya tiene nuevo proyecto. La compañía está desarrollando una serie para Disney + basada en Ironheart, el joven héroe que reemplazó a Iron Man en los cómics.

Según The Cinema Spot, Marvel Studios aún no ha elegido un showrunner para el proyecto. La web apunta que se espera que el rodaje comience el próximo año, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia de coronavirus.

Creado por Brian Michael Bendis y Mike Deodato, Riri Williams apareció por primera vez en el tomo 7 de "El invencible Iron Man", lanzado en 2016. El personaje es una estudiante de ingeniería de 15 años que asiste al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Gracias a su gran intelecto, Riri crea su propia armadura usando piezas de la armadura de Iron Man. La joven reemplaza a Tony Stark como Iron Man después de que el héroe entre en coma en la Segunda Guerra Civil, y más tarde adopta la identidad de Ironheart tras el regreso de Stark.

Ironheart es miembro de "Los Campeones", un equipo de superhéroes compuesto por otros jóvenes del Universo Marvel. El equipo funciona como una versión más joven de los Vengadores y está formado por Ms. Marvel, el Spider-Man de Miles Morales, Nova y la hija de Visión, Viv.

Mientras tanto, Disney + se prepara para lanzar varios títulos de Marvel próximamente. "Loki, What If?" y "Hawkeye" llegarán al servicio de streaming en 2021.

Por su parte, "Ms. Marvel", "She-Hulk" y "Moon Knight" aterrizarán en Disney + ya en 2022. "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier" iban a estrenarse en diciembre y agosto de este año respectivamente, aunque todo apunta a que el brote de COVID-19 habría impedido finalizar las series a tiempo para sus fechas programadas.