Monica, Phoebe y Rachel son las amigas inolvidables de "Friends" | Fuente: EFE

A poco de celebrarse el Día Mundial de la Amistad, recordamos 10 series de televisión y streaming que se han centrado en torno a esas amistades que son capaces de superar todo tipo de pruebas:



1. "Will and Grace" lleva justamente el nombre de dos amigos que se tenían un amor platónico, por antojos de los guionistas que decidieron que Will fuese gay. La pareja compartía casa, secretos y aventuras tan insólitas que la serie reinó en la audiencia durante los años 90 y durante tres temporadas entre 2017 y 2019.



2. Elliot Stabler y Olivia Benson persiguieron a criminales sexuales por 13 temporadas en la serie "Law and Order: SVU". Los detectives tuvieron una buena dosis de tensión sexual, hasta que el actor Christopher Meloni decidió dejar el programa en 2011. Los fans aún los extrañan y se emocionaron la semana pasada, cuando los artistas dieron a entender que hay la posibilidad de una reunión entre sus personajes.



3. Monica, Phoebe y Rachel son las amigas inolvidables de "Friends", quienes a pesar de no estar juntas desde hace 14 años, siguen dando lecciones de cómo ser patria a muerte con los familiares escogidos.



4. La serie de Netflix "Grace and Frankie" ha mostrado en cinco temporadas cómo una amistad obligada, como las que tienen las esposas de dos socios y amigos, se puede convertir en un vínculo que ayuda a sobrellevar divorcios, muertes, fracasos, arrugas y dolores. Incluso, hasta da para crear inesperadas empresas.



5. "Grey's Anatomy" ha visto muchas amistades nacer y crecer en los pasillos del hospital donde los protagonistas han pasado de entrar como pasantes y llevan 15 años salvando vidas. Sin embargo, ninguna ha sido tan linda como la de Dr. Grey and Dr. Yang.



6. La amistad entre Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda hizo que "Sex and the City" fuese más que una serie sobre la vida sexual de las mujeres neoyorquinas. La serie de HBO se transformó gracias a ese vínculo en una historia de amor entre ellas.



7. Las peleas y reconciliaciones entre Serena y Blair eran el verdadero drama que mantuvo a los fans apoyando año tras año a la serie "Gossip Girl" y provocó que se hicieran versiones en varios idiomas.



8. Will, Mike, Dustin y Lucas son los amigos del alma en la serie de Netflix “Stranger Things”, pero todas las niñas necesitan amigas como El y Max. Eso por no hablar del amor, disfrazado de cariño entre Jim y Joyce, que demuestra cómo ha sido realmente la amistad la que ha podido contra “The Upsidedown”.



9. Todos los asaltantes de “La casa de papel” son grandes amigos, aunque la relación que más brilló en las primeras temporadas del gran éxito español en Netflix ha sido entre Nairobi y Tokio.



10. "The Big Bang Theory" demostró que la amistad puede superar todo tipo de obstáculo, incluidas las diferencias entre genios y gente de inteligencia promedio, y personas de diferentes características neuronales.



Con información de Efe.