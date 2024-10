Disney cambia el nombre de una serie tras la denuncia de un pueblo italiano por difamación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La plataforma de Disney Plus ha cambiado el nombre de una de sus series, que relata el asesinato de una joven en la localidad italiana de Avetrana (sur), tras la denuncia de su Ayuntamiento, al considerar que difamaba el pueblo, informaron los medios locales.

La serie, que se titulaba Aquí no es Hollywood: Avetrana, pasará a llamarse Aquí no es Hollywood (Qui non è Hollywood) y retirará el nombre de la localidad tras la petición del alcalde, Antonio Lazzi, que considera que ese título "ya deja presagiar" un "prejuicio" destinado a llevar "la atención más sobre el territorio que sobre el caso".

La serie se estrenará este miércoles, aunque estaba previsto que lo hiciese el pasado 25 de octubre, pero la justicia italiana suspendió de forma cautelar la emisión tras la denuncia presentada por Ayuntamiento de Avetrana.

"Nos aseguraremos de que el nombre Avetrana sea eliminado de cualquier forma de publicidad, ya difundida, del evento cinematográfico en cuestión, porque Avetrana no se puede y no se debe identificar solo con el terrible crimen", declaró Lazzi.

Polémica por el cambio de nombre de la serie de Disney

La decisión judicial de cambiar el título de la serie de Disney ha provocado cierta polémica y varios autores y guionistas italianos han lamentado que se haya acogido la petición no de una persona, sino de un alcalde.

"¿Basta un título o un entorno para difamar a toda una comunidad?", se preguntan en un comunicado conjunta las asociaciones 100autori, Anac y WGI, que lamentan que se trata de una "un problema solo italiano".

¿De qué trata Aquí no es Hollywood?

La serie relata el homicidio de Sarah Scazzi, una joven de 15 años asesinada en el municipio de Tarento en 2010 por su tía Cosima Serrano y su prima Sabrina Misseri, condenadas a cadena perpetua, mientras que su tío Michele Misseri salió de prisión hace unos meses tras cumplir condena por enterrar el cuerpo de la adolescente en un pozo.

El primer episodio de la serie, del director Pippo Mezzapesa, se estrenó recientemente en la Fiesta del Cine de Roma y los cuatro episodios de 60 minutos estarán disponibles en la plataforma Disney plus a partir de este miércoles.

Aun así, se espera que haya una audiencia de contacto entre las partes enfrentadas prevista para el próximo 5 de noviembre en el Tribunal de Taranto.

