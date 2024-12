Disney elimina la historia de una mujer trans de su próxima serie animada 'Win or Lose'

La esperada serie de Pixar llegará a Disney+ el 19 de febrero de 2025. Sigue a un equipo mixto de sóftbol de secundaria en la semana previa a su gran juego de campeonato.

Disney ha decidido retirar la historia de una mujer transgénero de Win or Lose, su primera serie de larga duración producida por Pixar, que aún no se ha estrenado. La medida fue tomada tras considerar que “muchos padres prefieren abordar ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y tiempo”. Sin embargo, el personaje no será eliminado.

Un portavoz del estudio explicó a The Hollywood Reporter, en declaraciones publicadas el martes, que la compañía entiende la preocupación de los padres cuando se trata de contenido animado dirigido a un público más joven. "Reconocemos que muchos padres prefieren abordar ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y tiempo", agregó.

La actriz de voz, Chanel Stewart, quien es transgénero, había sido elegida para este papel a los 14 años, luego de responder a un casting abierto para actrices trans. Disney informó a Stewart sobre el cambio el lunes por la noche, y la joven, ahora de 18 años, expresó a Deadline estar “muy desilusionada” por la decisión.

Disney y la polémica sobre historias LGBTQ+

Este no es el primer episodio de controversia para Disney respecto a la representación LGBTQ+ en sus producciones. La compañía ya había enfrentado críticas con Lightyear, que incluía una escena de beso entre dos mujeres. Más tarde, con Strange World, el estudio presentó a un protagonista abiertamente gay. Ambas películas fracasaron en taquilla.

A pesar de las críticas, Disney ha seguido incluyendo contenido queer en contenidos dirigidos a un público adulto, como Agatha All Along de Marvel Television, All of Us Strangers de Searchlight Pictures, Next Goal Wins, Fire Island y Pose de FX, entre otros.

¿De qué trata Win or Lose?

La serie sigue a los Pickles, un equipo mixto de sóftbol de secundaria, durante la semana previa a su partido de campeonato. Cada uno de los ocho episodios se centra en la vida fuera del campo de un personaje, brindando una perspectiva única de cada uno.

Aunque inicialmente estaba prevista para estrenarse en diciembre, la fecha de lanzamiento se pospuso al 19 de febrero de 2025 para no chocar con el estreno de Dream Productions, otra serie original de Pixar inspirada en el universo de Inside Out.

