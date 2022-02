Disney: Las películas clásicas de la empresa de ‘Mickey Mouse’ | Fuente: Disney | Fotógrafo: Disney

The Walt Disney Company fue fundada el 16 de octubre de 1923 en Kansas por Walt y Roy O. Disney. Ahora es mayormente conocida como Disney, conglomerado multinacional que cuenta con 223.000 empleados, logrando un activo total de 203 609 millones de dólares.

Desde 1980, Disney creó y adquirió corporaciones para lograr comercializar y producir más contenido orientado a la familia. En esta nota te mostraremos parte de las películas más clásicas de Disney.

Los mejores clásicos de Disney

Blanca Nieves y los 7 Enanitos (1937)

Un icono cinematográfico que marcó el inicio de la era Disney en 1937, se robó el corazón de sus fanáticos con su animación, musical, historia, marcando un estilo de genialidad por Walt Disney. Esta película ha perdurado por muchas generaciones, tanto en niños como adultos, sin importar la edad.





Pinocho (1940)

Catalogada como un filme sensacional por su animación asombrosa y su musical que le dio un Óscar por mejor canción con When You Wish Upon a Star. Logró ser agregado al Registro Nacional de Cine en EE.UU. por ser significativo, histórico y cultural.





Bambi (1942)

Solo puede ser conocida por estas palabras: hermosa, artística, inquietante y realista. Con un gran desarrollo de sus personajes que va desde escenas desgarradoras hasta las divertidas, Bambi deberá superar sus miedos y ser lo que el bosque de los animales necesita.





La Cenicienta (1950)

Es un filme que no se puede dejar de amar, desde su personaje principal hasta los secundarios, con colores brillantes y un efecto de sonido agradable. Dando el mensaje de creer y mantener la actitud positiva en uno mismo. La historia de Cenicienta ha tenido muchas adaptaciones, pero el lanzamiento hecho por Disney sigue siendo un clásico.





Aladdin (1992)

Una infaltable en los que añoran la nostalgia infantil, llena de magia. Con personajes desarrollados, aunque se le vea más de cien veces, nunca pasará al olvido. Ya que es uno de los filmes más completos en aventura, fantasía, acción y comedia. Aladdin, un joven ladrón, pero de buen corazón, encuentra una lámpara mágica, en donde se encuentra un genio que le cumplirá 3 deseos.





El rey león (1994)

El rey león, estrenada en 1994 y ganadora del Óscar a mejor banda sonora y mejor canción original, es un clásico infaltable de Disney. Nos cuenta la historia de Simba, hijo del rey león Mufasa, quien, tras unos desafortunados acontecimientos, debe volver a buscar su senda como el próximo rey león.





El jorobado de Notre Dame (1996)

Con un inicio desgarrador, la historia del jorobado de Notre Dame conmueve y provoca sentimientos a los espectadores. Quasimodo, el jorobado que toca las campanas de Notre Dame, buscará hacerse un lugar en el mundo, al cual ha sido apartado por mucho tiempo.

