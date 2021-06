La ganadora del Oscar Jenny Beavan es la mente detrás de los vestuarios en "Cruella". | Fuente: Disney+

“Cruella” se ha convertido en un éxito en taquilla a nivel mundial y un poderoso lanzamiento en la plataforma Disney+. Además de la historia, los vestuarios diseñados por Jenny Beavan son los grandes atractivos del filme al ser unos 80 que mostraron solo las protagonistas Emma Stone y Emma Thompson.

Tal como en la propia historia de “Cruella”, dentro de la producción surge una polémica por falta de reconocimiento a su diseñadora y no otorgarle regalías económicas por la repercusión de su trabajo más allá de la pantalla grande. ¿Qué ocurre con las licencias de estos fabulosos vestuarios en Disney?

En conversación con Variety, la ganadora del Oscar Jenny Beavan acusó de malas prácticas a la compañía, debido a que esta hizo negocios con sus diseños y se enteró por terceros. Según cuenta, una amistad cercana le envió unas publicaciones de la marca neoyorquina Rag & Bone en Instagram: se trataba de promociones de prendas inspiradas en la película.

“Estaba un poco horrorizada. Lo que pasa con ‘Cruella’ es que tienes una película sobre moda, sobre dos diseñadoras de moda. Toda la historia es que ellas casi tienen una guerra usando la moda. Entonces, es una falta de respeto lanzar líneas de moda”, reveló acerca de la polémica que rodea a Disney tras el estreno del live-action.

Diseñadores apoyan a Jenny Beavan

Otros diseñadores también hicieron comentarios sobre las malas prácticas de las empresas cinematográficas sobre sus creaciones. “Fue realmente impactante que no estuviera involucrada en absoluto y que no tuviera compensación por algo tan grande”, dijo Mona May, mente detrás de los atuendos de la cinta “Encantada”.

Por otro lado, Salvador Pérez Jr., presidente de CDG, señaló que el trabajo de un diseñador de vestuario se “reproduce más allá de la pantalla” y no se les permite participar en “ganancias obtenidas en la comercialización”. “Nos contrataron para diseñar el vestuario del espectáculo. No el merchandising”, declaró en defensa de sus colegas.

“Cruella”, protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson, se estrenó digitalmente a través de Premier Access de Disney+ el pasado 28 de mayo.

