"Cars on the Road" se estrenó este 8 de septiembre en la plataforma Disney+. | Fuente: Disney+

El Rayo McQueen y Mate están de vuelta. La icónica dupla de Disney y Pixar encendió sus motores con el estreno en Disney+ de 'Cars on the Road', una nueva serie original animada que llegó exclusivamente al servicio de streaming como parte de las celebraciones del Disney+ Day y el festejo anual de Pixar Fest.

En la nueva colección, compuesta por nueve episodios de aproximadamente ocho minutos de duración, El Rayo y Mate parten rumbo al este de Radiador Springs y atraviesan Estados Unidos para encontrarse con la hermana de Mate y asistir a su boda. En el camino, cada parada es una aventura, con increíbles atracciones y extravagantes personajes nuevos.

La esperada nueva serie tiene a los fans súper ansiosos y expectantes. Estas ocho revelaciones sobre lo que verá son perfectas para calmar ansiedades e ir calentando motores antes de ver 'Cars on the Road'.



'Cars on the Road': Owen Wilson y Larry the Cable Guy están de regreso



La dupla de actores que interpretan las voces en inglés de 'El Rayo' McQueen y Mate están de regreso en la nueva serie. Owen Wilson vuelve a dar vida a McQueen y Larry the Cable Guy hace lo propio con Mate. Los artistas han interpretado estos personajes desde 2006, cuando 'Cars' estrenó en cines y el dúo de amigos conquistó al mundo entero con su química única.



Más alocados y divertidos que nunca

La premisa que guio a los realizadores en la creación de las nuevas historias fue simple: hacerlas divertidas, expresivas y alocadas. Brian Fee, que dirige tres episodios de 'Cars on the Road' y fue el director de 'Cars 3', dijo que le gustó mucho "volver al arenero a jugar" y trabajar con el formato condensado. "Los episodios son bastante cortos y son relativamente independientes. Están conectados, pero se pueden ver solos, lo que nos permitió infringir nuestras propias normas de vez en cuando, y hacer cosas que no hubiésemos hecho en un largometraje. Fue muy divertido para nosotros hacer cosas un poco más locas", contó Fee en un comunicado de prensa.

Nueve episodios, nueve géneros

El road trip que emprenden Mate y 'El Rayo' en 'Cars on the Road' abrió el juego para que el equipo creativo detrás de la serie explorara con múltiples géneros, desde el terror hasta la ciencia ficción. Así, cada episodio embarca a la dupla en una aventura diferente, con un estilo y tono particulares. "La serie toma mucho de la historia del cine. Parodiamos varias películas y pusimos a los personajes en algunas situaciones impensadas", comentó el productor Marc Sondheimer.



Paradas fascinantes

A lo largo de los nueve episodios, las paradas que hacen Mate y 'El Rayo' en su recorrido transportan a las audiencias a lugares realmente impactantes. Entre otros escenarios, los amigos visitan un parque de dinosaurios, un circo ambulante, una salina, un hotel habitado por fantasmas y un desierto postapocalíptico.

"Cars on the Road" trae en el formato de serie nuevas aventuras del 'Rayo' McQueen y Mate. | Fuente: Disney+

Tres directores detrás de cámara

La nueva serie es el resultado de la unión de fuerzas de tres directores: Steve Purcell, Brian Fee y Bobby Podesta. Cada uno de ellos estuvo al frente de tres episodios, pero colaboraron estrechamente a lo largo de todo el proceso de producción. "Los tres formaron un equipo excepcional. Aprovecharon muy bien las fortalezas de cada uno y confiaron el uno en el otro de una manera realmente extraordinaria. Trabajaron juntos como un grupo creativo en todos los episodios, dándose consejos entre sí y levantando el nivel de toda la serie", señaló Sondheimer.

Música para la carretera

La ecléctica banda sonora de 'Cars on the Road' fue interpretada por 79 músicos y 17 cantantes en casi 60 horas de sesiones de grabación en estudio y a distancia. El hombre detrás de la extraordinaria creación es el compositor Jake Monaco, quien colaboró con los directores para imaginar la musicalidad específica que acompañaría cada historia.

Nuevos personajes

Junto a 'El Rayo' y Mate, hacen su aparición en la serie otros queridos personajes de la franquicia como Cruz Ramírez (voz original en inglés de Cristela Alonzo), presentado en 'Cars 3'. A su vez, los fans conocerán una colección de personajes nuevos, incluyendo a la mismísima hermana de Mate, llamada Mato (voz original en inglés de Dana Powell).

Una amistad intacta

'Cars on the Road' es un recorrido cargado de risas, aventuras y acción, pero sobre todo permite a las audiencias conocer más en profundidad la emblemática amistad de 'El Rayo' y Mate, una conexión única que está en el corazón de todas las historias de CARS. Dijo Sondheimer: "Su amistad resulta muy familiar. Ese ida y vuelta entre ellos es conocido universalmente y es algo atractivo para la gente. Son personajes muy diferentes. Rayo McQueen es el típico individuo de ciudad, engreído, y Mate es un simplón inocente pero encantador. Creo que las personas pueden ver algo de sí mismas en esa relación y sentirse identificadas".



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.