"Soul" se estrenará el próximo 25 de diciembre a través de Disney Plus. | Fuente: Pixar

La llegada de Disney Plus a Latinoamérica ha llenado de nostalgia a más de uno, volviendo a ver sus series y películas favoritas de su infancia. Pero… eso no es todo lo que hay para disfrutar en la plataforma digital que hará competencia a Netflix, HBO GO y Amazon Prime Video en la región.

“Soul” será una de las apuestas de estreno digital frente a la pandemia de COVID-19. Tras el lanzamiento de “Mulan” en el streaming, Disney tuvo la situación más que clara: será sumamente complicado llevar sus cintas a los cines con los cierres de establecimientos en gran parte del mundo. Sin embargo, eso ha provocado que el filme tarde un poco más de lo esperado.

Después de todo, hará historia al ser la primera cinta animada de Pixar con un estreno exclusivo en formato digital. ¿Qué significa esto? La Casa del Ratón está completamente confiada de que, el público estadounidense, europeo, y ahora, latino, estará más que contento de acceder a ella el próximo 25 de diciembre, en Navidad, por Disney Plus.

EL MUNDO VISUAL DE "SOUL"

En comunicación con RPP Noticias, el colombiano Carlos Felipe León, uno de los latinos del equipo de Pixar y director de arte de “Soul”, reveló algunos detalles sobre la siguiente producción para el catálogo de Disney Plus. Trabaja en el estudio desde hace tres años y, paralelamente a otros proyectos, disfrutó participar en esta película dirigida por Pete Docter, con un alma bastante musical y, por supuesto, también almas como personajes.

El rol de un director de arte puede variar de un estudio y otro. En términos generales, consiste en “tomar decisiones sobre el aspecto visual de la película”. Escoger los colores, iluminación y lo que se busca transmitir con cada diseño. Sin duda, el contraste para los dos mundos que habitan en la película fue un punto de partida.

“Estuve a cargo del diseño de color e iluminación. El dato curioso que te puedo contar fue explorar el estilo visual del mundo de las almas y el mundo real. Hablamos mucho de que el mundo real se sintiera como algo físico, material y táctil. Entonces, te vas a dar cuenta que todas las texturas están exageradas, es un mundo sólido y familiar. No necesariamente es perfecto, sino lleno de imperfecciones. Y eso es también lo que era tratar de dar un retrato de Nueva York”, señala León.

Por otro lado, en “Soul” nos toparemos con el mundo de las almas, el cual describe como “suave, etéreo y que estuviera hecho de niebla o de vapor”. La técnica para expresar esta dualidad en colores y luces fue muy distinta y se puede apreciar en los pocos adelantos lanzados de la próxima producción de Pixar.

En "Soul", hay un mundo de los vivos y otro de las almas. "Lo curioso fue explorar el estilo visual del mundo de las almas y el mundo real", señala el director de arte Carlos Felipe León. | Fuente: Pixar

“Había una diferencia muy grande en las calidades tácticas de los mundos. También hay otros códigos de colores que utilizamos a lo largo de la cinta. Por ejemplo, el rojo para representar el sueño de Joe para convertirse en un pianista de jazz, sus deseos más profundos y su amor por el arte”, añade en entrevista con RPP Noticias.

OTRA PRODUCCIÓN PARA DISNEY PLUS

“Flota” es otra producción disponible en Disney Plus para la que colaboró Carlos Felipe León, destacándose en el diseño de lenguaje visual, color y cinematografía. Su motivación para participar en el corto fue la historia personal de su director y la necesidad de plasmar una dinámica más dramática y realista.

De forma muy extraña, un padre descubre que su hijo es diferente a otros niños. Para mantener a ambos a salvo de las críticas, el padre lo oculta y lo mantiene fuera de la vista de todos. Pero, cuando la gente nota la habilidad del pequeño, tiene que decidir si debe huir, esconderse o aceptar a su hijo tal y como es.

“No era una película de animación donde todo iba a ser bonito y perfecto, sino que se quería llegar a unas sensaciones que tienen que ver con el mundo real y un poco más dramático. Me pareció una oportunidad muy chévere para explorar cosas tanto en el diseño de color como de cinematografía”, expresó el colombiano especializado en dirección de arte.

Disney Plus llegó el pasado 17 de noviembre a Latinoamérica. Con contenidos de Pixar, Marvel, la franquicia “Star Wars” y más. La plataforma digital entra a competir en el mercado peruano del streaming.