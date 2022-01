'El juego del calamar' tendrá segunda temporada, afirmó Ted Sarandos, co-Ceo de Netflix. | Fuente: Netflix

El jueves 20 de enero, Netflix presentó sus beneficios del último trimestre. Durante este evento, Ted Sarandos, uno de los CEO y jefe de contenido, fue preguntado si 'El juego del calamar' tendría una segunda temporada.

“Absolutamente… El universo de 'El juego del calamar' recién ha comenzado” fue su respuesta. Con esto, se confirma lo que ya era casi un hecho, Y razones no le faltan: esta serie ha sido la más taquillera de la historia de la plataforma de streaming.

Anteriormente, Hwang Dong-hyuk, su creador, indicó a AP Entertainment que había la posibilidad de hacer una segunda temporada: “Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada. ¡Así que casi siento que no nos dejas otra opción! Pero diré que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estoy en el proceso de planificación actualmente”.

'El juego del calamar': ¿Cómo le fue en los Globos de Oro?

Ayer domingo 9 de enero, se realizaron los Globos de Oro, que premian a lo mejor del cine y la televisión. Una de las series favoritas para llevarse este galardón fue 'El juego del calamar', la serie coreana que se ha vuelto la más sintonizada en la historia de la plataforma Netflix. ¿Se llevó algún premio? Acá te lo contamos.

'El juego del calamar' estuvo nominada en tres categorías. La primera fue la de mejor serie de televisión (drama), donde compitió con 'Lupin', 'The Morning Show', 'Pose' y 'Succession'. Esta última fue la ganadora, no solo de estas categorías, sino de otras dos: mejor actor y mejor actriz de una serie dramática.

Justamente, por “El juego del calamar”, Lee Jung-jae, Seong Gi-hun en la serie, estuvo nominado a mejor actor, junto con Billy Porter de 'Pose', Omar Sy de “Lupin" y los actores de 'Succession' Brian Cox y Jeremy Strong, que fue dado por ganador.

Donde 'El juego del calamar' sí logró hacerse con galardón fue la categoría de “mejor actor de reparto de una serie dramática”. O Yeong-su, el veterano actor que interpreta a Oh Il-nam venció sobre Billy Crudup de 'The Morning Show', Kieran Culkin de 'Succession', Mark Duplass de 'The Morning Show' y Brett Goldstein por 'Ted Lasso'.

