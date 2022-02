'El regreso del mandaloriano' fue el nombre del quinto episodio de 'El libro de Boba Fett'. | Fuente: Lucasfilm | Disney +

La quinta entrega de "El libro de Boba Fett" sorprendió a los seguidores de la serie con un desvío en la línea narrativa, alejándose de las andanzas del protagonista y reencontrando a la audiencia con el universo de The Mandalorian, la primera serie original de Star Wars para Disney+, estrenada en noviembre de 2019 que cuenta con dos temporadas.



Tras los acontecimientos de The Mandalorian, el quinto capítulo de "El libro de Boba Fett", titulado "El regreso del Mandaloriano", comienza con Din Djarin (Pedro Pascal), alias el Mandaloriano, entrando a una especie de carnicería alienígena para capturar a un fugitivo y reclamar una recompensa.

Din Djarin (Pedro Pascal), alias el Mandaloriano, entrando a una especie de carnicería alienígena para capturar a un fugitivo y reclamar una recompensa. | Fuente: Lucasfilm Ltd | Disney +

EL REENCUENTRO CON ARMORER Y PAZ VIZSLA

El capítulo también sorprendió a la audiencia con la reaparición de Armorer (Emily Swallow) y Paz Vizsla, dos personajes de la saga que no habían tenido presencia en la serie y no habían sido vistos desde la primera temporada de The Mandalorian.

El Mandaloriano se reencuentra con ambos miembros sobrevivientes de su tribu para pedir ayuda, luego de hacerse daño en la pierna por no saber dominar el sable oscuro. A través de ellos, la audiencia descubre más sobre la Gran Purga de Mandalore, un trágico desenlace donde el Imperio aniquiló a la mayoría de los mandalorianos.

Con impactantes escenas a modo de flashback, Armorer relata los trágicos acontecimientos de La Noche de las Mil Lágrimas, para luego transformar la lanza beskar de Djarin en una pequeña armadura para su compañero Grogu. Instantes después, tras un duelo entre Djarin y Paz Vizsla, Djarin confiesa ante Armorer que en una ocasión se ha quitado el casco de Mandaloriano, en violación de las estrictas leyes del Credo. En consecuencia, es desterrado de su tribu.

Armorer y Paz Vizsla se reencuentran con Djarin | Fuente: LucasFilm | Disney +

UNA RESTAURACIÓN ESPECIAL



La segunda parte del episodio sigue a Djarin en su viaje a Tatooine, donde visita a Peli Motto (Amy Sedaris), otro personaje de The Mandalorian que hace su aparición en la nueva serie.

Motto sorprende a Djarin con un proyecto especial: ha estado trabajando en una nave que reemplace al Razor Crest, destruido por las tropas de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en The Mandalorian.

Djarin no parece estar muy impresionado, pero Motto le recuerda que el reemplazo es nada más ni nada menos que una caza estelar N-1, hecha a mano por la guardia real a pedido de la reina de Naboo. Aunque con reticencia, Djarin accede a colaborar con Motto en la refacción de la nave.

Lo que sigue es un divertido proceso de restauración que deja como resultado una caza impactante para Mando y un vuelo de prueba imperdible a través de Tatooine.

El caza estelar N-1, la nueva nave de The Mandalorian | Fuente: Lucasfilm Ltd | Disney +

LA VISITA DE FENNEC SHAND

A su regreso del vuelo de prueba, Djarin se encuentra a Fennec Shand en el taller de Motto. La mercenaria lo ha estado esperando para sumarlo a las filas de Boba Fett en la próxima guerra contra el Sindicato Pyke, un hecho que quedó presentado hacia el final del episodio 4 de la serie. Djarin acepta unirse a ellos, pero aclara que antes debe "visitar a un amiguito". ¿Significará eso la reaparición de Grogu en el próximo episodio?

El libro de Boba Fett es la serie original de Star Wars creada por Lucasfilm exclusivamente para Disney+ que sigue al cazarrecompensas Boba Fett (Temuera Morrison) en un viaje por Tatooine junto a la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen). Los episodios se estrenan los miércoles de cada semana.



Fennec Shand pide ayuda al Mandaloriano. | Fuente: Lucasfilm | Disney +

