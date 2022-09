"El señor de los anillos: Los anillos de poder" estrenó sus primeros dos capítulos en Prime Video el 1 de septiembre. | Fuente: Amazon Prime Video

Amazon anunció el sábado que la serie 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', basada en las obras de J.R.R. Tolkien, configuró el viernes el mejor lanzamiento de la historia de su plataforma de streaming, Prime Video, con 25 millones de espectadores.

El lanzamiento "atrajo a más de 25 millones de espectadores en todo el mundo en su primer día (viernes), batiendo todos los récords anteriores, marcando el mayor estreno en la historia de Prime Video", señaló en un comunicado el grupo Amazon, que difundió los dos primeros episodios.

Con "El señor de los anillos: Los anillos de poder", Prime Video pretende desafiar a HBO y su precuela de la serie de culto 'Game of Thrones', 'House of the Dragon', que comenzó a transmitirse el 21 de agosto.

HBO también había afirmado que se trataba del mejor lanzamiento de su historia, con casi 10 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Amazon desembolsó 250 millones de dólares por los derechos, y solo en la primera temporada se gastaron unos 465 millones de dólares en esta serie. Como el grupo se ha comprometido a realizar cinco temporadas, se espera que la suma final supere ampliamente los 1 000 millones de dólares.

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder': Un episodio por semana

El estreno del doble episodio de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' fue solamente en la fecha de lanzamiento de la ficción, puesto que los demás capítulos saldrán a razón de uno por semana, finalizando su emisión el 14 de octubre.

Este primer episodio, dirigido por Juan Antonio Bayona, estuvo disponible a las 9 p.m. del 1 de septiembre, según el horario de Nueva York (EE.UU.), lo que se tradujo a la misma hora para el público peruano.

Tras el estreno del doble episodio, el resto de capítulos se verá semanalmente los domingos a partir de las once de la noche, hora peruana. Prime Video espera así convertir a 'Los Anillos de Poder' en uno de sus pilares que fidelice a suscriptores, siguiendo la estela de 'The Boys'.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" es un épico y ambicioso relato de la mítica 'Segunda Edad de la Tierra Media' del escritor británico J.R.R. Tolkien. | Fuente: Prime Video

'El señor de los anillos: Los Anillos de Poder': ¿dónde se sitúa la precuela?

La serie 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' de Prime Video trae por primera vez a la pantalla, las leyendas heroicas de la 'Segunda Edad de la historia de la Tierra Media'. Este drama épico se sitúa miles de años antes de los eventos de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos' de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores de regreso a una era en la que los grandes poderes fueron forjados, reinos ascendieron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes improbables fueron puestos a prueba, la esperanza pendió del hilo más fino, y uno de los villanos más grandes surgidos de la pluma de Tolkien amenazaron con cubrir de oscuridad el mundo.

Comenzando en un tiempo de paz relativa, la serie sigue a un ensamble de personajes tanto familiares como nuevos, mientras enfrentan el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las oscuras profundidades de las Montañas Nubladas, hasta los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que se hayan ido.



(Con información de AFP).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.