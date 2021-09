"I May Destroy You", creada y protagonizada por Michaela Coel, relata la experiencia de una mujer tras sufrir una violación sexual. | Fuente: HBO

En la próxima gala de los Emmy 2021, la aclamada “'I May Destroy You” se solidifica como una de las candidatas más fuertes por la cercanía de su relato con el abuso sexual, el consentimiento y el estrés postraumático. Creada por la actriz Michaela Coel, quien también la protagoniza, la serie calza perfectamente en el catálogo de HBO.

“I May Destroy You” (“Podría destruirte”) ha copado las categorías principales de miniserie en los Emmy 2021: Mejor miniserie, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor dirección y Mejor guion. La producción televisiva ya marcó una victoria en los Emmy creativos, presentados una semana antes de la ceremonia central, con un galardón al Mejor supervisor de música.

¿Qué hace de esta serie tan especial sin haber recibido una promoción tan acaparadora como “WandaVision”, “Gambito de dama” o “Mare of Easttown”? Una historia de violación –basada en una experiencia personal– que no revictimiza a la protagonista, sino que la lleva por un proceso de saneamiento lento y con ideas de venganza para hacer catarsis de todo lo que le pasó... Y sigue pasando, porque no todo termina con una noche.

De origen ghanés y nacida en Reino Unido, Michaela Coel rechazó una oferta de un millón de dólares de Netflix para llevar a la televisión su proyecto de 12 episodios. En su lugar, decidió trabajar en una coproducción junto a las cadenas BBC y HBO, ambas se adaptaron muy bien a todo lo que ella tenía en mente para contar su propia historia de abuso sexual en una ficción.

'I May Destroy You' y cómo contar un episodio de violación

El relato de “I May Destroy You” inicia con Arabella despidiéndose de su novio Biagio en Italia, un viaje pagado por su editora para que culminara de escribir su primer libro “Chronicles of a Fed-Up Millennial”. Antes una tuitera y ahora convertida en una escritora, la mujer en el final de su etapa veinteañera regresa a Reino Unido y sale de fiesta para seguir procrastinando, pese a que debía presentar un borrador al día siguiente. Todo sale muy mal cuando no recuerda nada de esa noche.

Por la mañana, un recuerdo fugaz atraviesa su mente: está encerrada en un baño y la cámara en contrapicado muestra a un hombre abusando de ella. La secuencia de escenas desde el primer momento provoca en el espectador una sensación de angustia, e incluso, ansiedad, esa misma que Arabella percibe sin saber, del todo, que ha sido violada por un sujeto mientras estaba ebria.

Pero las referencias a la “cultura” de la violación en “I May Destroy You” no terminan únicamente con ese hecho, en realidad, aprendemos junto a esta millennial sobre un gran conjunto de comportamientos machistas, tóxicos y violentos que no dejan de ser normalizados en el día a día que vivimos.

“I May Destroy You” es sincera y sin tapujos. La protagonista no es una heroína ni un ejemplo de superación personal por ser alguien que ha experimentado el abuso sexual. Está llena de odio contra el desconocido que la violó, se siente culpable, idiota, hace bromas de sus traumas, quiere venganza y, por más que sea una víctima, le cuesta entender algunas situaciones parecidas que no engloban su propia voz. Una mujer como muchas más en el mundo que solo necesitan algo: contarlo.

