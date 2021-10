"Joker", "Grey's Anatomy", "Maradona: sueño bendito" y todos los estrenos de Amazon Prime Video para octubre | Fuente: Composición

Amazon Prime Video llega con nuevo catálogo para el mes de octubre. Para este mes, Prime Video contará con series, películas, documentales, animes y más, que se sumaron al catálogo a partir del viernes 1.

Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Amazon Prime Video para octubre.

Estrenos de Amazon Prime Video para octubre 2021

1 DE OCTUBRE

"Bingo hell"

En Oak Springs vive un grupo fuerte y obstinado de amigos de la tercera edad. Su líder, Lupita, une a la comunidad como familia, más no sabe que su amada sala de bingo está a punto de ser vendida a una fuerza más poderosa que el dinero.

"Black As Night"

Una adolescente con problemas de autoestima encuentra confianza de la manera más improbable, pasa su verano luchando contra los vampiros que se aprovechan de los marginados de Nueva Orleans con la ayuda de su mejor amigo, el chico con el que siempre ha soñado, y una chica rica muy particular.

"Do, Re & Mi – Halloween Harmony"

En este especial de dos episodios de Noche de Brujas, las aves de Beebopsburgh disfrutan la diversión espeluznante del Día de la Calabaza. ¿Podrá Do superar su temor a las calabazas escalofriantes y disfrutar el Festival de la Cosecha con Re y Mi? ¿Y cómo encontrará Mi la salida del laberinto del espantapájaros? Con música, por supuesto.

"My Name Is Pauli Murray"

Una mirada a la vida y las ideas de Pauli Murray, una abogada, activista y poeta negra no binaria que influyó tanto en Ruth Bader Ginsburg como en Thurgood Marshall.

"Grey's Anatomy" - Temporada 17

Grey's Anatomy el exitoso drama médico de un grupo de internos y residentes de cirugía que están en el camino para convertirse en médicos, está de regreso con la temporada 17 la cual se centra en la protagonista Meredith Gray (Ellen Pompeo) y sus colegas, Andrew DeLuca (Giacomo Giannioti), Jackson Avery (Jessie Williams), Jo Wilson (Camilla Luddington) y Levi Schmitt (Jake Borelli), mientras trabajan enfrentando la pandemia de COVID-19 en un hospital.

















"Limitless"

Con la ayuda de una misteriosa pastilla que permite al usuario acceder al cien por cien de sus habilidades cerebrales, un escritor se convierte en un mago de las finanzas, pero también lo mete en un nuevo mundo lleno de riesgos.

"Matando Cabos 2: La Máscara del Máscara"

La secuela de una de las películas más queridas del cine mexicano que trae de regreso a “El Mascarita” (Joaquín Cosío) y “El Caníbal” (Silverio Palacios) en una brutal comedia de acción y humor negro, que nos mostrará la historia detrás de “El Máscara” y una nueva aventura al lado de viejos y nuevos personajes.

La película Amazon Exclusive nos muestra un poco más de la historia de Rubén “Mascarita”, y de cómo se convirtió en quien es. Ante la inesperada muerte de su distanciado padre -El Máscara- y el subsecuente robo de su preciada máscara, Rubén se verá enfrentado con su pasado. Junto a su invencible guardaespaldas Tony “El Caníbal” y una inesperada aliada tendrá un solo día para recuperarla y reconciliarse con la memoria de su padre, emprendiendo un viaje de destrucción plagado de risas y humor negro.

"Minari"

Minari, una historia tierna y extensa sobre lo que nos arraiga a un lugar, acompaña a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en la búsqueda de su propio sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de su abuela astuta y malhablada, pero increíblemente cariñosa. En medio de la inestabilidad y los desafíos de esta nueva vida en los accidentados Ozarks, Minari muestra la innegable resistencia de la familia y lo que realmente hace un hogar.

2 DE OCTUBRE

"El Jilguero"

La madre de Theo Decker muere en un atentado terrorista en un museo. Él atraviesa el duelo a lo largo de la tristeza y la culpa, pero una pieza de arte que robó del museo, El Jilguero, simboliza la esperanza para él.

"Mr. Robot" - Temporada 4

La cuarta temporada de la exitosa serie está ahora en Amazon Prime Video. En esta temporada, Elliot se prepara para la mayor revolución de todas. El verdadero enemigo del sistema ha sido expuesto y Elliot vuelve con la mente más clara al punto de partida: utilizar su lado justiciero para que los que mueven los hilos no vuelvan a salirse con la suya.

7 DE OCTUBRE

"Joker"

En Gotham, Arthur Fleck, un comediante con problemas de salud mental, es marginado y maltratado por la sociedad. Se adentra en una espiral de crimen que resulta revolucionaria. Pronto conoce a su alter-ego, el Guasón.

8 DE OCTUBRE

"Justin Bieber: Our World"

Lleva al público detrás de cámaras, al escenario y al mundo privado del ícono musical mientras se prepara para su concierto sin precedentes, “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.” Después de tres años sin una presentación completa, y con los recintos para conciertos cerrados debido a la pandemia, Bieber da un show electrizante para cerrar el 2020 en la azotea del Beverly Hilton Hotel para 240 invitados—y para millones de fans a lo largo del planeta viendo vía livestream. La película sigue a Bieber y a su equipo cercano durante el mes antes del show, mientras ensayan y construyen un monumental escenario siguiendo protocolos estrictos de salud y seguridad.

"Madres"

Una pareja mexicano-estadounidense que espera su primer hijo se muda a una comunidad agrícola migrante en la California de 1970. Cuando la mujer comienza a experimentar síntomas extraños y visiones aterradoras, intenta determinar si está relacionado con una maldición legendaria o algo más perverso.

"The Manor"

Después de sufrir un derrame cerebral, Judith Albright se muda a un histórico asilo de ancianos, donde comienza a sospechar que algo sobrenatural se está aprovechando de los residentes. Para escapar, tendrá que convencer a todos los que la rodean de que, después de todo, no pertenece allí.

"El Exorcismo de Carmen Farías"

Después de la muerte de su madre, Carmen, una intrépida periodista, descubre que heredó la casa de su abuela. Decide mudarse sin saber que esta esconde oscuros secretos.

"No Me Echen Ese Muerto"

Javi (Polilla) un Youtuber que se hizo famoso por las bromas que le hacía a su esposa, falleció víctima de un fatal accidente frente a sus miles de seguidores en redes sociales, mientras transmitía en vivo desde su canal. Sin embargo, será la muerte la que se burlará de Javi al no llevarlo ni al cielo ni al infierno, sino dejándolo como un espíritu errante dentro de las 4 paredes de su casa, en donde tendrá que convivir con su esposa Martina (Jéssica Cediel), y desafortunadamente para ella, será la única que lo puede ver.

"Pan Y Circo" - Nuevos Episodios

Se estrena el primero de cuatro especiales de Pan y Circo, en los que se retoma el ritual de la comida como espacio para el diálogo sobre distintos puntos de vista. La Ciudad de México y Nueva York serán los escenarios donde se pondrá la mesa para los especiales de Pan y Circo, y en esta ocasión los episodios serán especiales que irán estrenando a lo largo del año. En cada especial, el actor, productor y director Diego Luna será el encargado de cocinar y ser el anfitrión de estas conversaciones sobre temas fundamentales para la sociedad, con invitados e invitadas que representan distintas posturas. Las conversaciones estarán acompañadas de los procesos y espacios que acompañan a una comida.

15 DE OCTUBRE

"Sé lo que hicieron el verano pasado"

Escrita y producida por Sara Goodman, Sé lo que hicieron el verano pasado está basada en la novela de 1973 de Lois Duncan, que también fue la base de la icónica película de 1997. Un año después del fatal accidente automovilístico que atormentó su noche de graduación, un grupo de adolescentes se encuentra unido por un oscuro secreto y son acosados por un brutal asesino. Mientras tratan de descifrar quién está tras de ellos, revelan el lado oscuro de su pueblo aparentemente perfecto—y de ellos mismos. Todos esconden algo y descubrir el secreto equivocado podría ser mortal.

"Demonic"

Una joven desata terribles demonios cuando las fuerzas sobrenaturales en lo más profundo de una brecha de décadas entre madre e hija, se revelan sin piedad.

"El Mesero"

Rodrigo Sada se encuentra atrapado entre dos mundos: el mundo al que pertenece y al que aspira pertenecer, ya que, es un mesero que trabaja en un lujoso restaurante y sueña con vivir como los clientes que atiende diariamente. Un evento fortuito le presentará la oportunidad de alcanzar su sueño. Descubrirá que no siempre el camino que aparenta ser el mejor es el correcto.

19 DE OCTUBRE

"Búsqueda Implacable"

Disponible en Paramount+ que puedes ver a través de Amazon Prime Video Channels

Con la esperanza de cerrar un trato, un ladrón de bancos profesional accede a devolver todo el dinero que robó a cambio de una sentencia reducida. Pero cuando dos agentes del FBI lo acusan de asesinato, debe huir para limpiar su nombre y llevarlos ante la justicia.

22 DE OCTUBRE

"Werewolves Within"

Cuando un asesino aterroriza a los residentes de un pequeño pueblo cubierto por la nieve, le corresponde al nuevo guardabosques descubrir quién, o qué, acecha entre ellos en esta divertida novela de terror.

"Young Sheldon" - Temporada 4

Es una comedia sobre el joven Sheldon Cooper, que descubre que no es fácil crecer en el este de Texas. Ser una mente única en una generación capaz de matemáticas y ciencias avanzadas no siempre es útil en una tierra donde la iglesia y el fútbol son los reyes. Y mientras el vulnerable, talentoso y algo ingenuo Sheldon lidia con el mundo, su familia normal debe encontrar la manera de hacerlo con él.

28 DE OCTUBRE

"This Is Us" - Temporada 5

This Is Us está aquí por fin con la quinta temporada, siguiendo la historia de la familia Pearson a lo largo de las décadas y revelando cómo los eventos más pequeños de nuestra vida impactan en lo que nos convertimos y pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

29 DE OCTUBRE

"Fairfax"

Fairfax es una serie animada de comedia para adultos Amazon Original que sigue a cuatro mejores amigos de secundaria en su búsqueda interminable por ser influyentes en la Avenida Fairfax en Los Ángeles—el corazón palpitante de la cultura hypebeast.

"Maradona: Sueño Bendito"

Maradona: Sueño Bendito es protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, en su país natal Argentina, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles. Finalmente, la serie mostrará su papel clave como líder de su equipo nacional al ganar la Copa Mundial en México ’86.

31 DE OCTUBRE

"MalaYerba"

Disponible en Starzplay que puedes ver a través de Amazon Prime Video Channels.

"MalaYerba" cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un mercado que acaba de ser legalizado en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y en la envidia de su generación. Sus fundadores son el equipo perfecto: Mariana tiene la tierra para cultivar; Ignacio, la red; y Félix, la semilla perfecta y única con la que dominarán el mundo. Sin embargo, sus vidas se verán alteradas cuando Lola, una ambiciosa periodista, ponga el ojo en su empresa y descubra que hay un oscuro pasado detrás de la famosa semilla.

