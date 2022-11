Estrenos de Apple TV+ en noviembre | Fuente: Composición

Un mes más y nuevos ingresos. La plataforma Apple TV+ renueva su parrilla con nuevas series y películas originales. Uno de los estrenos más esperados es “My mind and me”, el documental de Selena Gomez que llegará a la plataforma el próximo 4 de noviembre y que mostrará los claroscuros de la vida de la artista durante seis años.



A continuación los estrenos de Apple TV+ para noviembre 2022:



“CAUSEWAY” (APPLE ORIGINAL FILM)- 4 NOVIEMBRE

Retrato íntimo de una soldado que lucha por adaptarse a su vida después de regresar a su hogar en Nueva Orleans. Protagonizada y producida por Jennifer Lawrence y dirigida por Lila Neugebauer, la película también está protagonizada por Brian Tyree Henry y es producida por A24.

Antes de su estreno mundial en Apple TV+ el 4 de noviembre, “Causeway” debutará en TIFF como una presentación especial en el Royal Alexandra Theatre el sábado 10 de septiembre.

“SELENA GOMEZ: MY MIND AND ME” (DOCUMENTAL)- 4 NOVIEMBRE

"Selena Gomez: My Mind & Me", dirigido y producido por Alek Keshishian ("Madonna: Truth or Dare"), se estrenará globalmente en Apple TV+ el 4 de noviembre de 2022.

Después de años en el centro de atención, Selena Gomez alcanza un estrellato inimaginable. Pero justo cuando alcanza un nuevo pico, un giro inesperado la lleva a la oscuridad. Este documental excepcionalmente crudo e íntimo abarca su viaje de seis años hacia una nueva luz.

Como artista discográfica, Gómez ha vendido más de 210 millones de sencillos en todo el mundo y acumulado más de 45 mil millones de reproducciones globales de su música. Este año, recibió una nominación al Grammy por su primer EP totalmente en español y una nominación al Emmy por su papel en la serie aclamada por la crítica "Only Murders in the Building", en la que actúa junto a Steve Martin y Martin Short.

Alek Keshishian dirigió el documental más exitoso de su tiempo: la película icónica y aclamada por la crítica "Madonna: Truth or Dare", que todavía se considera una de las películas más influyentes de su género.

Esta película marca el segundo proyecto de Apple con los productores Lighthouse Management + Media e Interscope Films luego de su colaboración en el documental nominado al premio Emmy "Billie Eilish: The World's a Little Blurry".





“THE MOSQUITO COAST” 2 T - 4 NOVIEMBRE

El aclamado drama adaptado de la novela más vendida, protagonizado por Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman. La segunda temporada de 10 episodios hará su debut mundial con el primer episodio el viernes 4 de noviembre, seguido de nuevos episodios todos los viernes hasta el 6 de enero de 2023 en Apple TV+.

Basada en la novela más vendida de Paul Theroux, “The Mosquito Coast” sigue el peligroso viaje de Allie Fox, un brillante inventor e idealista obstinado, que arrastra a su familia a una peligrosa búsqueda para encontrar refugio del gobierno de los Estados Unidos, los cárteles y los sicarios. En la segunda temporada, después de escapar de México con vida, la familia Fox se adentra en la jungla guatemalteca para encontrarse con una vieja amiga y su comunidad de refugiados. Sin embargo, este nuevo refugio crea problemas para los Fox cuando se ven envueltos en un conflicto entre los vástagos de un narcotraficante local. En desacuerdo sobre si establecerse o seguir mudándose, Allie y Margot siguen caminos diferentes para asegurar el futuro de su familia. El resultado podría unir o separar a la familia para siempre. Los productores ejecutivos de la segunda temporada de “The Mosquito Coast” son Mark V. Olsen y Will Scheffer, Stefan Schwartz, Evan Katz, Rupert Wyatt, el autor Paul Theroux, y la estrella de la serie Justin Theroux. Mientras que Bob Bookman, Alan Gasmer y Peter Jaysen se desempeñan como productores ejecutivos por parte de Veritas Entertainment Group. La serie es creada para televisión y producida por Neil Cross. Desarrollado por Neil Cross y Tom Bissell, "The Mosquito Coast" es una producción de Fremantle para Apple TV+.

“SLUMBERKINS” (SERIE)- 4 NOVIEMBRE

La cantautora nominada al premio Emmy, Ingrid Michaelson, se desempeña como productora musical ejecutiva y crea música original para la animación 2D/títeres de medios mixtos para la serie de The Jim Henson Company. Basada en la marca líder de aprendizaje emocional para niños Slumberkins, la serie da vida a los personajes de los queridos libros al tiempo que fortalece el bienestar emocional de los niños a través de la narración de apoyo. Embárcate en aventuras con Bigfoot, Unicorn, Sloth, Yak y Fox mientras exploran un mundo de sentimientos.

El elenco de voces de “Slumberkins” presenta a los jóvenes Brayden Morgan como Bigfoot, Olive Baity como Unicorn, Miles Flack como Sloth, Araceli Prasarttongosoth como Yak y Yonas Kibreab como Fox con la narración de Jennifer Hale (“Ralph Breaks the Internet”). El elenco de voces adicional incluye a Jason Ritter ("Raising Dion") como el padre de Fox, Pamela Adlon ("Better Things") como la madre de Fox, Adelynn Spoon ("Luck") como Kit, Yvette Nicole Brown ("Big Shot", "Disenchanted" ) como la madre de Yak, Josh Banday ("Upload", "Not Dead Yet") como el padre de Bigfoot, y muchos más. “Slumberkins” es una creación para televisión de Alex Rockwell (“Word Party”, “Pajanimals”).

El ejecutivo Halle Stanford de Jim Henson Company produce junto a Rockwell. Callie Christensen (MIT, Educación Primaria y Educación Especial) y Kelly Oriard (M.S., Consejería y Terapia Matrimonial y Consejería Escolar), creadoras de la marca educativa Slumberkins, se desempeñan como coproductoras ejecutivas de la serie. El Dr. Dan Siegel, director ejecutivo del Mindsight Institute, se desempeña como experto en apego y desarrollo humano como parte de la iniciativa Changemaker de Apple TV+.

“MYTHIC QUEST” 3T- 11 NOVIEMBRE

La tercera temporada de 10 episodios se estrenará con los primeros dos episodios el viernes 11 de noviembre, seguida de un nuevo episodio semanal hasta el 6 de enero de 2023. “Mythic Quest” sigue a un grupo de desarrolladores de videojuegos encargados de construir mundos, moldear héroes y crear leyendas, pero las batallas más duras no ocurren en el juego, ocurren en la oficina. En la tercera temporada, mientras Ian y Poppy navegan por el mundo de los videojuegos y su sociedad en los recién formados GrimPop Studios, Dana se ve obligada a actuar como mediadora en las incesantes disputas de sus jefes.

De vuelta en Mythic Quest, David se acomoda en su nuevo papel como jefe, donde realmente se encuentra a cargo por primera vez con Jo regresando como su asistente, más leal y militante que nunca; y Carol intenta descubrir dónde encaja después de una nueva promoción. En Berkeley, Rachel lucha por equilibrar su moral con el capitalismo, mientras que Brad, después de la prisión, intenta volver a la sociedad como un hombre reformado. La serie está protagonizada por McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, quien también es productor ejecutivo, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis y Naomi Ekperigin, quien ya es parte del elenco regular para la tercera temporada, y las estrellas invitadas incluyen a Joe Manganiello, Lindsey Kraft y Casey Sander.

“Mythic Quest” cuenta con la producción ejecutiva de McElhenney y Day bajo su sello RCG, Michael Rotenberg y Nicholas Frenkel en representación de 3Arts, y Jason Altman, Danielle Kreinik y Gérard Guillemot para Ubisoft Film & Television. Hornsby y Ganz también son productores ejecutivos. La serie es producida para Apple TV+ por Lionsgate, 3 Arts Entertainment y Ubisoft. Las dos primeras temporadas de “Mythic Quest” ahora se transmiten en Apple TV+.

“SPIRITED” (APPLE ORIGINAL FILM)- 18 NOVIEMBRE

La muy esperada comedia musical navideña, "Spirited", protagonizada por Will Ferrell, Ryan Reynolds y Octavia Spencer. Cada Nochebuena, el Fantasma de la Navidad Presente (Will Ferrell) selecciona un alma oscura para ser reformada por la visita de tres espíritus. Pero esta temporada, eligió al Scrooge equivocado. Clint Briggs (Ryan Reynolds) le da la vuelta a su anfitrión fantasmal hasta que Presente se encuentra reexaminando su propio pasado, presente y futuro.

Por primera vez, “A Christmas Carol” se cuenta desde la perspectiva de los fantasmas en este divertido giro musical del clásico cuento de Dickens. Del director Sean Anders ("Daddy's Home", "Instant Family"), escrita por Sean Anders y John Morris, con canciones originales de los ganadores del Oscar Benj Pasek y Justin Paul ("La La Land") y números de producción coreografiados por Chloe Arnold ( “The Late Late Show with James Corden”), esta narración moderna es un regalo navideño dulce y picante.

“ECHO 3”- 23 NOVIEMBRE

Thriller de acción de 10 episodios creado por el ganador del Premio de la Academia, Mark Boal ("The Hurt Locker," "Zero Dark Thirty") y protagonizado por Luke Evans y Michiel Huisman junto a Jessica Ann Collins. Filmada en Colombia con diálogos en inglés y español, la serie Apple Original producida por Keshet Studios hará su debut mundial con los primeros tres episodios el miércoles 23 de noviembre, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 13 de enero de 2023.

“Echo 3” es un thriller lleno de acción ambientado en América del Sur que sigue a Amber Chesborough (Collins), una brillante joven científica que es el corazón de una pequeña familia estadounidense. Cuando Amber desaparece en la frontera entre Colombia y Venezuela, su hermano, Bambi (Evans), y su esposo, Prince (Huisman), dos hombres con una profunda experiencia militar y pasados complicados, luchan por encontrarla en un drama personal de varias facetas, ambientado en el explosivo trasfondo de una guerra secreta.

“Echo 3” también está protagonizada por Martina Gusman como “Violetta,” una columnista política. La serie presenta a James Udom, Maria Del Rosario, Alejandro Furth, Juan Pablo Raba y la estrella invitada especial, Bradley Whitford. “Echo 3” también se basa en la galardonada serie “When Heroes Fly,” creada por Omri Givon e inspirada en la novela homónima de Amir Gutfreund.

